Что будет с праворульными авто в России: раскрыты три возможных сценария

«За рулем» перечислил возможные сценарии будущего праворульных авто в РФ. JoshBryan / Shutterstock.com / Fotodom.

Вопрос о судьбе автомобилей с правым расположением рулевого управления вновь оказался в центре внимания, сообщает "За рулем". Итоги совместного исследования Минпромторга, МВД и НАМИ будут обнародованы только в 2028 году. Однако что последует за этим — пока остается предметом дискуссий.

У машин, предназначенных для левостороннего движения, головная оптика изначально сконструирована под такую схему. Это означает, что при правостороннем движении ближний свет таких фар ослепляет водителей встречного транспорта, тогда как правая сторона дороги освещается недостаточно, что повышает риск не заметить препятствие или пешехода в ночное время. У систем адаптивного освещения алгоритмы работы подчинены тем же принципам.

Второй серьезный недостаток — местонахождение водителя. Для того чтобы оценить обстановку на встречной полосе перед обгоном большегруза, водителю праворульного авто приходится существенно смещаться влево, что создает дополнительные опасности даже при штатном расположении руля.

Комиссия детально проанализирует статистику аварийности, связанную с эксплуатацией праворульных машин в темное время суток и выездом на встречку. Однако в открытых источниках достоверных данных по этой теме недостаточно. Показатель транспортного риска в дальневосточных регионах часто превышает среднероссийский уровень. Но прямая связь именно с правым рулем не доказана: на показатели влияют интенсивность движения, качество дорог и дисциплина водителей. Например, в Приморском крае, где доля праворульных автомобилей достигает 84%, этот показатель ниже, чем в Тверской или Пензенской областях.

Если же по итогам исследований будет установлено, что правый руль представляет серьезную угрозу безопасности, у властей есть несколько возможных сценариев.

Самый жесткий — полный запрет ввоза таких машин. Однако он считается и самым маловероятным. Тем не менее полностью исключать его нельзя: существует экономический мотив — защита отечественных производителей.

При этом эксплуатация уже находящихся в стране автомобилей вряд ли будет запрещена — их около 4 миллионов (8,2% от всего парка), и это может вызвать не только социальное недовольство, но и серьезные экономические потрясения в десятке регионов.

Более реалистичный вариант — ужесточение контроля при выдаче СБКТС и постановке на учет. Если фары светят некорректно или доработаны несертифицированными способами, в регистрации откажут. Именно этого де-юре уже требуют действующие нормы. Возможно также введение обязательного ежегодного техосмотра и повышение стоимости полиса ОСАГО для праворульных машин.

И наконец, третий сценарий — сохранение статус-кво. В его пользу говорит исторический прецедент: запрет правого руля рассматривался в 1993, 2005 и 2011 годах, но каждый раз от него отказывались. Однако с 2020 года уже действует запрет на ввоз праворульных грузовиков, автобусов и спецтехники. Так что основания для беспокойства сохраняются.

Что касается фар — ситуация выглядит непростой. Штатные регулировки не решают проблему, а вмешательство в конструкцию оптики запрещено. На большинстве моделей без кустарных доработок обойтись невозможно. Единственный легальный путь — замена фар на правильные, но для многих праворульных моделей таких фар в природе просто не существует.

Для улучшения обзора при обгоне предлагают использовать камеру переднего вида или вспомогательное зеркало — это не запрещено, но такие меры признаны недостаточно эффективными.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.