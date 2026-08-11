Ставка не на премиальность, а на надежность: новый внедорожник BAW 212 X03 с рамой и блокировками готовится к продаже

В Россию привезут новый рамный дизельный внедорожник /Фото минпром Китая

В базе данных китайского министерства промышленности появилась информация о новой флагманской модели BAW 212 X03, которая вскоре должна выйти на внутренний рынок Поднебесной.

Публичный дебют внедорожника состоялся еще в апреле 2026 года на пекинском автосалоне, где он фигурировал под другими названиями — в частности, BAW Expedition Platform-X. Тогда его позиционировали как логическое развитие классического 212 T01. Позднее производитель обозначил планы по выходу на российский рынок, ориентировочно — на 2027 год.

Передняя часть стилистически отсылает к наследию старых «двести двенадцатых»: характерная решетка радиатора с одной горизонтальной планкой и фирменным значком, квадратные блоки фар с круглыми светодиодными элементами и «ресничками» указателей поворота. Массивный бампер уже имеет посадочные места для буксировочных проушин. Примечательно, что на крыше отсутствует лидар — для современного китайского автопрома это почти вызов.

Корма получила фонари, напоминающие Tank 500, распашную дверь и столь же массивный бампер. Габаритные размеры: длина — 5095 мм, ширина — 2038 мм, высота — 1945 мм, колесная база — 2950 мм.

Интерьер в официальные документы минпрома на этот раз не попал, однако его облик известен по пекинской презентации. Салон выдержан в нарочито суровом стиле: множество физических клавиш разбросано по передней панели и центральному тоннелю. Обращает на себя внимание необычный рычаг выбора режимов движения, а прямо под ним расположена кнопка запуска двигателя.

Над медиасистемой по центру во всю ширину тянется узкий дисплей, на который выводятся показания виртуальной приборной панели и другие данные — решение, напоминающее GAC Yue 7. Перед водителем установлен четырехспицевый мультифункциональный руль. Детали оснащения пока не раскрыты, но известно, что в список войдут передние кресла с электрорегулировкой и массажем, широкий набор водительских ассистентов и семь подушек безопасности.

Серьезность внедорожной ориентации подтверждается конструкцией: автомобиль построен на полноценной раме. В документации шасси проходит под индексом BAW2033CJR1D — отсылка к далекому предку Beijing BJ212.

Главная техническая интрига разрешилась в пользу дизельного двигателя. В отличие от гибридной установки мощностью 422 л.с., анонсированной на автосалоне, серийная версия получит 2-литровый турбодизель Dongfeng DDi23-500B мощностью 190 лошадиных сил. Максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч. Аналогичный двигатель уже используется на пикапе BAW 212 Explorer 01, тогда как базовый внедорожник оснащается 2-литровым дизелем Foton со 170 л.с.

Привод подключается на обе оси. Для преодоления тяжелого бездорожья предусмотрены блокировки межколесных дифференциалов спереди и сзади. Похоже, разработчики сделали ставку не на премиальность, а на надежность и живучесть узлов. К моменту появления X03 в России (ориентировочно 2027 год) модельный ряд BAW у нас будет представлен внедорожником 212 T01 и его версиями, а также пикапом, который должен появиться позднее в 2026-м.

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