Tesla отзывает более 20 тысяч машин: в чем опасность

Американский производитель электромобилей Tesla инициировал отзывную кампанию на территории Соединенных Штатов Фото: REUTERS.

Американский производитель электромобилей Tesla инициировал отзывную кампанию на территории Соединенных Штатов, которая затронет 20 349 транспортных средств.

Причиной послужила некорректная работа головного света: фары ближнего освещения на некоторых экземплярах моделей Model 3 и Model Y могут оказаться чрезмерно яркими, что создает помехи для водителей встречных автомобилей и увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Соответствующее уведомление во вторник опубликовало Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

В регуляторе уточнили, что окончательное решение по устранению дефекта пока не принято. Данный отзыв стал очередным эпизодом в серии проверок Tesla со стороны контролирующих органов, которые продолжают пристально следить за вопросами безопасности автомобилей марки.

Ранее, в июле, NHTSA уже инициировало предварительное расследование в отношении примерно 1,2 миллиона машин Tesla из-за жалоб на неисправности подвески, которые, по поступавшим сообщениям, могли приводить к потере управления.

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