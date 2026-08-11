Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто11 августа 2026 8:47

Tesla отзывает более 20 тысяч машин: в чем опасность

Tesla отзывает в США более 20 тысяч Model 3 и Model Y из-за ярких фар
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Илья МАСЮК
Американский производитель электромобилей Tesla инициировал отзывную кампанию на территории Соединенных Штатов

Американский производитель электромобилей Tesla инициировал отзывную кампанию на территории Соединенных Штатов

Фото: REUTERS.

Американский производитель электромобилей Tesla инициировал отзывную кампанию на территории Соединенных Штатов, которая затронет 20 349 транспортных средств.

Причиной послужила некорректная работа головного света: фары ближнего освещения на некоторых экземплярах моделей Model 3 и Model Y могут оказаться чрезмерно яркими, что создает помехи для водителей встречных автомобилей и увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Соответствующее уведомление во вторник опубликовало Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

В регуляторе уточнили, что окончательное решение по устранению дефекта пока не принято. Данный отзыв стал очередным эпизодом в серии проверок Tesla со стороны контролирующих органов, которые продолжают пристально следить за вопросами безопасности автомобилей марки.

Ранее, в июле, NHTSA уже инициировало предварительное расследование в отношении примерно 1,2 миллиона машин Tesla из-за жалоб на неисправности подвески, которые, по поступавшим сообщениям, могли приводить к потере управления.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.