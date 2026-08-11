Продажи Lynk & Co в РФ выросли в 10 раз: чаще всего россияне покупают гибридные кроссоверы

Продажи новых автомобилей Lynk & Co в России в 2026 году выросли в 10 раз Фото: Википедия.

Спрос на автомобили бренда Lynk & Co (входит в состав Geely) на российском рынке продемонстрировал стремительный рост. По информации автоэксперта Сергея Целикова, в период с января по июль 2026 года включительно отечественные покупатели приобрели 1907 новых машин этой марки. Этот показатель десятикратно превышает объем реализации за аналогичный отрезок времени в прошлом году.

Основной вклад в динамику внес гибридный кроссовер Lynk & Co 900, позиционируемый как флагманская модель. На его долю пришлось 1818 регистраций, что составляет порядка 95% от общего количества проданных автомобилей бренда за указанный период.

Наибольшая концентрация покупателей Lynk & Co зафиксирована в столичном регионе. Суммарно Москва и Подмосковье обеспечили более 65% всех продаж: в столице было зарегистрировано 980 машин (50,9%), в Московской области — 275 (14,4%).

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области приобрели 117 и 10 автомобилей соответственно — около 7% от общероссийского объема. В числе прочих регионов, проявивших заметный интерес к шведско-китайскому бренду, оказались Краснодарский край (77 шт.), Республика Татарстан (48 шт.), Свердловская (40 шт.), Самарская (28 шт.), Ростовская (28 шт.) и Воронежская (24 шт.) области.

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