ПСБ вложил 9,9 миллиарда в российский электромобиль «Атом»

ПСБ приобрел пакет акций АО «Кама». Фото atom.auto

ПСБ приобрел пакет акций АО «Кама» — компании, выпускающей электромобиль «Атом», сообщает ТАСС. Доля в уставном капитале составила 16,98%, сумма сделки — 9,9 миллиарда рублей.

В кредитной организации пояснили, что данные инвестиции носят стратегический характер и направлены на развитие отечественного электротранспорта, который рассматривается как одно из перспективных направлений в рамках укрепления технологического суверенитета страны. Банк намерен системно и долгосрочно поддерживать проекты в сфере альтернативной мобильности.

- Вход в капитал АО «Кама» одновременно сочетает в себе элементы стратегической и финансовой инвестиции. С одной стороны, выраженная тенденция развития альтернативного транспорта и смещение рынка и спроса в сторону электромобильности стимулирует целые индустрии и создает новое предложение в виде готового продукта - электромобиля Атом, внутри которого компонентно представлено значимое количество, в том числе, российских производителей высокотехнологичных элементов - от руля до батареи, - сообщил вице-президент, директор департамента инвестиционных и сложных финансовых сделок ПСБ.

Никита Душкин. - И с этой точки зрения инвестиция, конечно, стратегическая с целью стимулировать и развивать электромобильность как индустрию на всех этапах производственной цепочки создания нового продукта. С другой стороны, мы делаем ставку на проект и на его ключевых стратегов - Камаз и Росатом, опыт и компетенция которых, наряду с менеджментом компании, по нашему мнению, обеспечат достижение планируемого финансового результата проекта с целью вывода его на IPO и дальнейшее развитие проекта уже в публичном статусе.

Изначально старт серийного производства «Атома» был запланирован на 2025 год, однако затем сроки перенесли на год вперед. В декабре прошлого года «КамАЗ» объявил о запуске программы предпродаж первой партии машин, а с апреля стали доступны открытые заказы. В июле «Кама» начала передачу электромобилей первым покупателям, оформившим предварительный заказ. До конца года производитель планирует отгрузить клиентам не менее трех тысяч экземпляров.

Стоимость «Атома» составляет 3,98 миллиона рублей. Автомобиль предлагается в пяти цветовых решениях. Технические характеристики: электромотор мощностью 150 кВт (что соответствует 204 лошадиным силам), батарея емкостью 77 кВт·ч, обеспечивающая запас хода порядка 500 километров. Работы над созданием модели велись с 2021 года.

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