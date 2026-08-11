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Авто11 августа 2026 9:39

ПСБ вложил 9,9 миллиарда в российский электромобиль «Атом»

ПСБ официально приобрел пакет акций АО «Кама»
Илья МАСЮК
ПСБ приобрел пакет акций АО «Кама». Фото atom.auto

ПСБ приобрел пакет акций АО «Кама». Фото atom.auto

ПСБ приобрел пакет акций АО «Кама» — компании, выпускающей электромобиль «Атом», сообщает ТАСС. Доля в уставном капитале составила 16,98%, сумма сделки — 9,9 миллиарда рублей.

В кредитной организации пояснили, что данные инвестиции носят стратегический характер и направлены на развитие отечественного электротранспорта, который рассматривается как одно из перспективных направлений в рамках укрепления технологического суверенитета страны. Банк намерен системно и долгосрочно поддерживать проекты в сфере альтернативной мобильности.

- Вход в капитал АО «Кама» одновременно сочетает в себе элементы стратегической и финансовой инвестиции. С одной стороны, выраженная тенденция развития альтернативного транспорта и смещение рынка и спроса в сторону электромобильности стимулирует целые индустрии и создает новое предложение в виде готового продукта - электромобиля Атом, внутри которого компонентно представлено значимое количество, в том числе, российских производителей высокотехнологичных элементов - от руля до батареи, - сообщил вице-президент, директор департамента инвестиционных и сложных финансовых сделок ПСБ.

Никита Душкин. - И с этой точки зрения инвестиция, конечно, стратегическая с целью стимулировать и развивать электромобильность как индустрию на всех этапах производственной цепочки создания нового продукта. С другой стороны, мы делаем ставку на проект и на его ключевых стратегов - Камаз и Росатом, опыт и компетенция которых, наряду с менеджментом компании, по нашему мнению, обеспечат достижение планируемого финансового результата проекта с целью вывода его на IPO и дальнейшее развитие проекта уже в публичном статусе.

Изначально старт серийного производства «Атома» был запланирован на 2025 год, однако затем сроки перенесли на год вперед. В декабре прошлого года «КамАЗ» объявил о запуске программы предпродаж первой партии машин, а с апреля стали доступны открытые заказы. В июле «Кама» начала передачу электромобилей первым покупателям, оформившим предварительный заказ. До конца года производитель планирует отгрузить клиентам не менее трех тысяч экземпляров.

Стоимость «Атома» составляет 3,98 миллиона рублей. Автомобиль предлагается в пяти цветовых решениях. Технические характеристики: электромотор мощностью 150 кВт (что соответствует 204 лошадиным силам), батарея емкостью 77 кВт·ч, обеспечивающая запас хода порядка 500 километров. Работы над созданием модели велись с 2021 года.

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