Конец эпохи: Chevrolet уходит из Китая спустя 21 год

Chevrolet сворачивает продажи в Китае из-за падения спроса. Franchesko Mirroni / Shutterstock.com / Fotodom.

Американский автоконцерн General Motors объявил о сворачивании розничных продаж бренда Chevrolet на китайском рынке, сообщает "Российская газета".

Решение вступило в силу спустя почти 21 год присутствия марки в Поднебесной, где в лучшие времена годовой объем реализации превышал 760 тысяч автомобилей, а общая клиентская база достигла 7,5 миллиона владельцев.

В GM уточнили, что производственные мощности в КНР сохранятся, однако их работа будет перенацелена на выпуск машин для экспортных рынков за пределами Соединенных Штатов. Представители совместного предприятия GM China подтвердили, что модельный ряд Chevrolet в Китае теперь формируется исключительно под нужды внешней торговли, тогда как внутренние продажи прекращены.

Фактически переориентация бизнеса стартовала уже давно. Согласно статистике Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), за первое полугодие 2026 года из Китая было экспортировано 6930 автомобилей Chevrolet, что на 6,9% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом сворачивание сотрудничества с китайскими партнерами не обсуждается. Например, General Motors и SAIC Motor недавно подписали стратегическое соглашение о пролонгации партнерства минимум на 20 лет — до 2047 года. Кроме того, стороны объявили о планах выпустить как минимум 30 новых моделей на альтернативных источниках энергии к 2030 году с акцентом на электрификацию брендов Cadillac и Buick.

В GM также заверили владельцев Chevrolet в Китае, что послепродажное обслуживание будет продолжено в полном объеме: дилерская сеть сохранит работоспособность, а поставки запчастей и техническое сервисное обслуживание останутся доступными для всех 7,5 миллиона клиентов.

Бренд Chevrolet официально вышел на рынок Китая в 2005 году и достиг пика в 2014-м, когда розничные продажи составили около 767 тысяч единиц во многом благодаря успеху модели Cruze. Однако примерно с 2018 года начался устойчивый спад. Эксперты связывают это с неудачным переходом на трехцилиндровые двигатели, усилением позиций местных производителей и стремительной электрификацией китайского авторынка. К 2025 году годовые продажи Chevrolet в Китае сократились до менее чем 9 тысяч автомобилей.

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