Toyota отзывает более полумиллиона машин в США: в чем проблема

Reuters узнало об отзыве Toyota более 508 тыс. автомобилей в США. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Японский автопроизводитель Toyota инициировал масштабную отзывную кампанию на территории Соединенных Штатов, которая затронет свыше 508 тысяч автомобилей.

Причиной стал дефект приборной панели — в ряде случаев дисплей может не отображать критически важную информацию, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий и получения травм. Об этом со ссылкой на данные Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило агентство Reuters.

Cбой в работе дисплея происходит в момент запуска двигателя и может привести к отключению сразу нескольких систем: аварийной сигнализации, указателей поворота, предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности и напоминания о включении смарт-ключа.

Отзыв распространяется на отдельные модификации гибридного седана Camry 2025–2026 модельных годов. Для устранения неисправности дилерские центры проведут бесплатное обновление программного обеспечения дисплея.

Годом ранее NHTSA уже организовывало отзыв почти 625 тысяч автомобилей Ford по схожим причинам — из-за проблем с ремнями безопасности и дисплеями камер заднего вида. Тогда владельцам также бесплатно обновили программное обеспечение модуля обработки изображений для исправления дефекта.

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