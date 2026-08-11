Что происходит с китайскими запчастями на рынке РФ: о ценах, качестве и доверии покупателей

Поставки автозапчастей в Россию из Китая установили новый рекорд. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Российский рынок автомобильных запчастей демонстрирует устойчивый рост спроса на компоненты из Китая, сообщает "Коммерсант". По данным директора по сервису компании «Рольф» Юлии Трушковой, за январь—июль текущего года поставки автозапчастей и комплектующих из КНР увеличились примерно на 15% в денежном выражении, достигнув 1,3 миллиарда долларов.

Этот показатель стал максимальным за всю историю наблюдений, что свидетельствует о значительном усилении китайского направления. Предварительные данные за июль пока не опубликованы Таможенным управлением КНР, однако по итогам первого полугодия прирост составил 14,3%, до 1,19 миллиарда долларов.

Основными факторами роста участники рынка называют увеличение парка автомобилей китайских марок, которые требуют регулярного обслуживания, а также расширение деятельности китайских производителей в России, включая локализацию, открытие дилерских центров и развитие сервисной сети.

Доверие к автокомпонентам из КНР повышается, особенно когда речь идет об оригинальных деталях для таких брендов, как Geely, Haval и Chery. При этом китайские производители закрывают потребности не только владельцев машин из Поднебесной, но и обладателей европейских, корейских и отечественных автомобилей. В условиях ухода ряда зарубежных брендов и сокращения традиционного импорта Китай стал одним из ключевых и наиболее стабильных источников комплектующих.

По словам директора сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой, КНР давно превратилась в крупнейшую производственную площадку для компонентов различных категорий — от расходников до сложной электроники. Крупные китайские производители выступают конвейерными поставщиками для мировых автоконцернов, и качество их продукции практически не уступает европейским оригиналам, но стоимость заметно ниже. Самые востребованные группы китайских запчастей — фильтры, колодки, тормозные диски, детали подвески и элементы систем охлаждения.

Оценки спроса на автозапчасти разнятся. В «Рольфе» отмечают рост отгрузок в натуральном выражении на 10% в годовом сопоставлении. Ключевой драйвер — старение парка: более 70% машин в России старше десяти лет, и чем старше автомобиль, тем чаще он нуждается в ремонте. При этом владельцы машин старше десяти лет все чаще отказываются от дорогих оригинальных деталей. В сети Fit Service, напротив, зафиксировали снижение числа визитов на 5% из-за топливного кризиса и стремления автовладельцев откладывать ремонты, однако среднее количество запчастей на одного клиента выросло с восьми до 8,8 детали.

Доступность запчастей на рынке оценивается как высокая — в 90% случаев можно найти нужную деталь. Цены на комплектующие заметно выросли с начала года: по разным оценкам, на 5–30% в зависимости от категории. Основные причины — инфляция, усложнение логистики и расходы на маркировку. Доля Китая в общем объеме импорта автокомпонентов уже превысила 50% и продолжает увеличиваться, а спрос, по прогнозам участников рынка, останется стабильным до конца года.

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