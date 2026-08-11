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Авто11 августа 2026 12:40

В России могут повысить пошлины на шины: чем это объясняют

Минпромторг допустил введение пошлин на импортные шины после расследования ЕЭК
Илья МАСЮК
Минпромторг допустил введение пошлин на импортные шины после расследования ЕЭК

Минпромторг допустил введение пошлин на импортные шины после расследования ЕЭК

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство промышленности и торговли РФ подтвердило возможность введения повышенных ввозных пошлин на легковые и легкие грузовые шины, импортируемые в страну.

Окончательное решение будет принято по итогам расследования, которое в настоящее время проводит Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), сообщает Autonews.ru.

В Минпромторге пояснили, что расследование инициировано для оценки целесообразности применения специальных защитных мер. В случае подтверждения фактов негативного воздействия растущего импорта на российский шинный рынок, будут введены повышенные пошлины.

Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК начал проверку в мае 2026 года по обращению крупных производителей из России, Белоруссии и Казахстана. Заявители утверждают, что иностранные конкуренты, в первую очередь китайские поставщики, занижают цены на свою продукцию, что ведет к падению продаж местных заводов и снижению загрузки мощностей.

Как отмечают в министерстве, за последние пять лет наблюдается устойчивый рост поставок шин из-за рубежа, прежде всего из Китая. Хотя резких скачков нет, тенденция к увеличению объемов импорта сохраняется, что создает серьезные экономические риски: сокращение загрузки отечественных предприятий, уменьшение налоговых поступлений и занятости в отрасли, а также ухудшение положения смежных химических производств.

Ведомство выделяет три ключевые причины сложившейся ситуации. Во-первых, после ухода ряда зарубежных шинных компаний в 2022–2023 годах на рынке возник временный дефицит, который китайские импортеры оперативно закрыли, предложив продукцию по более низким ценам, чем у российских производителей. Во-вторых, рост присутствия китайских автомобилей в России способствует увеличению поставок шин, которыми они комплектуются с завода, что влияет и на вторичный рынок. В-третьих, общее снижение спроса на внутреннем авторынке усугубляет ситуацию.

Ранее Роскачество обнаружило во всех протестированных китайских шинах опасные канцерогенные вещества. В связи с этим Минпромторг уже предложил ввести запрет на реализацию такой опасной продукции. В ведомстве подчеркнули, что совместно с отраслевым сообществом ведут системную работу по повышению конкурентоспособности российских производителей и защите их интересов на внутреннем рынке. Напомним, что ранее в стране был введен запрет на продажу 3 миллионов автошин.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.