В России могут повысить пошлины на шины: чем это объясняют

Минпромторг допустил введение пошлин на импортные шины после расследования ЕЭК Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство промышленности и торговли РФ подтвердило возможность введения повышенных ввозных пошлин на легковые и легкие грузовые шины, импортируемые в страну.

Окончательное решение будет принято по итогам расследования, которое в настоящее время проводит Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), сообщает Autonews.ru.

В Минпромторге пояснили, что расследование инициировано для оценки целесообразности применения специальных защитных мер. В случае подтверждения фактов негативного воздействия растущего импорта на российский шинный рынок, будут введены повышенные пошлины.

Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК начал проверку в мае 2026 года по обращению крупных производителей из России, Белоруссии и Казахстана. Заявители утверждают, что иностранные конкуренты, в первую очередь китайские поставщики, занижают цены на свою продукцию, что ведет к падению продаж местных заводов и снижению загрузки мощностей.

Как отмечают в министерстве, за последние пять лет наблюдается устойчивый рост поставок шин из-за рубежа, прежде всего из Китая. Хотя резких скачков нет, тенденция к увеличению объемов импорта сохраняется, что создает серьезные экономические риски: сокращение загрузки отечественных предприятий, уменьшение налоговых поступлений и занятости в отрасли, а также ухудшение положения смежных химических производств.

Ведомство выделяет три ключевые причины сложившейся ситуации. Во-первых, после ухода ряда зарубежных шинных компаний в 2022–2023 годах на рынке возник временный дефицит, который китайские импортеры оперативно закрыли, предложив продукцию по более низким ценам, чем у российских производителей. Во-вторых, рост присутствия китайских автомобилей в России способствует увеличению поставок шин, которыми они комплектуются с завода, что влияет и на вторичный рынок. В-третьих, общее снижение спроса на внутреннем авторынке усугубляет ситуацию.

Ранее Роскачество обнаружило во всех протестированных китайских шинах опасные канцерогенные вещества. В связи с этим Минпромторг уже предложил ввести запрет на реализацию такой опасной продукции. В ведомстве подчеркнули, что совместно с отраслевым сообществом ведут системную работу по повышению конкурентоспособности российских производителей и защите их интересов на внутреннем рынке. Напомним, что ранее в стране был введен запрет на продажу 3 миллионов автошин.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.