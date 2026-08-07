Половина «аурусовского» V8: что из себя представляет новый 299-сильный двигатель НАМИ

В России разработали новый двигатель. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

В рамках промышленной выставки «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге, специалисты Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) продемонстрировали новую разработку — силовой агрегат с маркировкой 414320, сообщает "За рулем". По своей компоновке это четырехцилиндровый рядный мотор рабочим объемом 2,2 литра и конструктивно он представляет собой половину от 4,4-литрового двигателя V8, используемого на автомобилях Aurus.

Турбированная версия выдает 299 лошадиных сил и 420 ньютон-метров крутящего момента. В институте отмечают, что возможны и альтернативные варианты калибровки силовой установки в зависимости от потребностей производителей.

В техническом плане конструкция допускает применение распределенного, непосредственного либо комбинированного типа впрыска топлива. При этом агрегат рассчитан как на автономное использование, так и на работу в связке с гибридными системами.

Интересно, что первый прототип этого мотора демонстрировался публике еще девять лет назад именно на той же выставке в Екатеринбурге. А в 2018 году НАМИ обнародовал технические характеристики опытного образца, тогда речь шла о 245 силах и 380 Н·м.

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