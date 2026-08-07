Новые Kaiyi встают на учет в России, несмотря на уход марки: почему так происходит

Фото: Kaiyi

Несмотря на фактическое прекращение операционной деятельности китайского бренда Kaiyi на российском рынке, в статистике регистрационных действий продолжают фигурировать новые автомобили этой марки. Согласно данным аналитического агентства «Автостат Инфо», в июне нынешнего года учет прошли семь экземпляров, а совокупный показатель за первую половину 2026-го составил 70 машин.

В числе зарегистрированных в июне транспортных средств оказались четыре внедорожника модели X7 Kunlun, два кроссовера X3 и один седан E5. При этом в профильном агентстве подчеркивают, что подобная динамика вовсе не свидетельствует о возрождении бренда или восстановлении импортных потоков.

С 1 мая все полномочия по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Kaiyi, ранее осуществлявшиеся через местную дилерскую сеть, были переданы компании «Вотур Мотор Рус». В то же время прежний дистрибьютор — фирма «Каи Рус» — формально продолжает нести ответственность по действующим договорным обязательствам перед покупателями.

Официальный веб-ресурс Kaiyi в домене .ru сохраняет работоспособность, на нем доступен раздел с перечнем имеющихся в продаже автомобилей, а также приведен список дилерских центров, среди услуг которых значится реализация машин. Как отмечают эксперты, именно этим объясняется тот факт, что учетные записи продолжают пополняться уже после того, как компания де-факто свернула свое присутствие.

Для действующих владельцев автомобилей ключевым остается вопрос сохранения сервисной поддержки. В официальных заявлениях Kaiyi подтверждала, что гарантийные обязательства остаются в силе, а функции постпродажного обслуживания переданы компании «Вотур Мотор Рус». Таким образом, июньские семь регистраций, по всей видимости, являются остаточным эффектом от более ранних партий поставок, а не сигналом о пересмотре ранее принятого решения об уходе.

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