Российский бренд Umo запускает предзаказ на гибридный D-класс: подробности

В РФ стартовали предзаказы на новый кроссовер Umo 8 / фото пресс-служба бренда

Отечественный автомобильный бренд Umo объявил о старте приема предварительных заказов на свою новую модель — гибридный вседорожник D-сегмента Umo 8, оснащенный полноприводной трансмиссией. Минимальная стоимость машины в версии MAX установлена на отметке 4,99 миллиона рублей, тогда как за топ-комплектацию Ultra производитель просит от 5,49 миллиона.

Вне зависимости от выбранной модификации все экземпляры получат встроенные цифровые сервисы. Создатели модели особо подчеркивают, что кроссовер полностью адаптирован к эксплуатации в климатических реалиях России: уже в базе предусмотрен расширенный набор опций для холодного времени года. В этот пакет входит подогрев руля, передних и задних кресел, лобового стекла, омывающих форсунок и наружных зеркал.

Технической особенностью новинки стала последовательная гибридная силовая схема REEV, выдающая 340 лошадиных сил. Примечательно, что транспортный налог будет рассчитываться исключительно исходя из совокупной отдачи двух электромоторов — 122 л.с. Совокупный пробег на одной заправке с учетом электротяги заявлен на уровне 867 километров.

Ранее компания уже вывела на рынок кроссовер Umo 5, построенный на платформе GAC Aion Y Plus, и начала его реализацию частным покупателям. Тогда цены составили 2 590 000 рублей за версию «Про» и 2 790 000 — за исполнение «Макс».

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