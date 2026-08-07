Geely снова обновила цены в России: какие машины подорожали

Geely повысила цены в России на три кроссовера и топовую версию Monjaro. Tricky_Shark / Shutterstock.com / Fotodom.

В августе 2026 года китайский автопроизводитель Geely пересмотрел рекомендованные розничные цены на четыре бензиновые модели кроссоверов, представленных на российском рынке.

Как сообщает издание «Автоновости дня», корректировка коснулась семейного паркетника Monjaro, семиместного Okavango, а также компактных Cityray и Coolray — прибавка к стоимости составила от 7 до 50 тысяч рублей.

Флагманская версия наиболее востребованного Monjaro в исполнении «Флагман» прибавила в цене 50 тысяч рублей, достигнув отметки 4,95 миллиона. При этом начальная комплектация «Люкс» осталась на прежнем уровне — 4,6 миллиона. Обе модификации укомплектованы двухлитровым турбированным двигателем мощностью 238 лошадиных сил, восьмидиапазонным автоматом и системой полного привода.

Единственный в линейке трехрядный кроссовер Okavango подорожал на 7 тысяч рублей сразу в обеих версиях: теперь базовая «Люкс» стоит 3,78 миллиона, а флагманская — 4 миллиона. Под капотом у модели — двухлитровый турбодвигатель на 200 сил, семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями и привод на переднюю ось.

Самый бюджетный кроссовер бренда Cityray показал дифференцированный рост: младшие комплектации «Комфорт» и «Люкс» подорожали на 20 тысяч рублей, старшие «Флагман» и «Спорт» — на 40 тысяч. В результате обновленный прайс выглядит так: 2,87 — за «Комфорт», 3,12 — за «Люкс», 3,26 — за «Флагман» и 3,3 миллиона — за «Спорт». Все версии оснащаются полуторалитровым турбоагрегатом мощностью 147 л.с., роботизированной трансмиссией с семью ступенями и передним приводом.

Вернувшийся на рынок в мае этого года кроссовер Coolray в единственной доступной комплектации «Эксклюзив» прибавил в стоимости 20 тысяч рублей, теперь его цена составляет 2,91 миллиона. Техническая начинка аналогична Cityray: 1,5-литровый 147-сильный турбомотор, семиступенчатый робот и передний привод. Стоит отметить, что Geely уже проводила повышение цен месяцем ранее: в июле подорожание на 5 тысяч рублей затронуло Coolray и ряд других моделей в комплектациях выше базовой.

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