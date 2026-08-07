Каких автомобилей больше всего в такси в России: названы самые распространенные марки и модели

Целиков назвал самые популярные автомобили в такси в России. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно данным Федеральной государственной информационной системы «Такси», по состоянию на апрель текущего года в России легально работают 940,5 тысячи автомобилей, имеющих действующее разрешение на перевозку пассажиров.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков обратил внимание на то, что пятая часть всего таксомоторного парка страны сконцентрирована в столичном регионе.

Безусловным лидером по численности среди марок остается Lada — ее доля достигает 16,6%. За ней следуют корейские Kia (13,5%) и Hyundai (12,3%), а также немецкий Volkswagen (8%). В совокупности эти четыре бренда занимают чуть более половины рынка — 50,4%.

Структура автопарка претерпевает заметные изменения. Среди машин новейшего поколения (выпуска 2023–2026 годов) бесспорное первенство удерживает Lada Granta с показателем 25,5%. Далее расположились китайские марки: Chery (13,7%), Haval (13,4%), Geely (8,7%) и Belgee (8,7%). Общая численность таких свежих автомобилей превышает 288,8 тысячи единиц, что составляет чуть более 30% всего парка.

Модельная структура также сдвигается. Абсолютный лидер — Lada Granta с 9,8% парка, а в пятерку самых популярных входят Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Renault Logan. Однако, по прогнозам, вскоре эта иерархия изменится, и на вершину может выйти Lada Vesta, за которой подтянутся Haval Jolion, Belgee X50, Chery Arrizo 8 и другие модели.

На топ-15 моделей сейчас приходится почти 60% всех такси, а в сегменте свежих автомобилей этот показатель превышает 70%. Эксперты связывают это с постепенным сужением ассортимента доступных вариантов на рынке.

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