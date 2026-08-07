С учетом реалий России: как оснащен и сколько стоит премиум-гибрид Esteo V27

В России начались продажи нового гибридного внедорожника Esteo V27 / esteo.ru

Российский автомобильный бренд премиального сегмента Esteo объявил о старте продаж новой гибридной модели — внедорожника V27. Как сообщили в пресс-службе компании изданию "Известия", машина с силовой установкой последовательного типа уже поступает к официальным дилерам и доступна для заказа через цифровые каналы бренда.

Разработчики подчеркивают, что автомобиль создавался специально для российских реалий — с учетом состояния дорожного покрытия и климатических особенностей.

Техническую основу новинки составляет гибридный комплекс Golden REEV последовательной схемы: движение обеспечивают два электромотора совокупной мощностью 456 лошадиных сил, а установленный под капотом 1,5-литровый турбодвигатель работает исключительно как генератор для подзарядки тяговой батареи. Термический коэффициент полезного действия бензинового агрегата достигает 45,79%, а эффективность генераторной части составляет 3,71 кВт·ч на каждый литр сожженного топлива. Общий запас хода при полностью заправленном баке и заряженной батарее — более 800 километров, а система интеллектуального полного привода i-AWD позволяет разгоняться с места до сотни за 5,9 секунды.

Кузов получил усиленную антикоррозийную защиту, высоковольтная батарея поставляется компанией CATL, а система терморегулирования обеспечивает стабильную работоспособность гибридной установки даже в сильные морозы.

Интерьер выполнен с упором на удобство и функциональность. Панорамная стеклянная крыша не только задерживает до 99,9% ультрафиолета, но и создает в салоне эффект «звездного неба». При необходимости багажник можно расширить до 1800 литров за счет складывания второго ряда сидений.

В перечень стандартного оснащения входят кресла с вентиляцией и обогревом, мультимедиа на базе процессора Snapdragon 8155, двухъярусный бардачок и встроенный ароматизатор воздуха. При этом ключевые функции дублируются физическими органами управления — отдельным блоком климатической установки и шайбой выбора ездовых режимов.

Габариты внедорожника: длина — 5045 мм, ширина — 1976 мм, высота — 1894 мм, колесная база — 2900 мм. Несущий кузов на 76% состоит из высокопрочных стальных сплавов, а жёсткость на кручение заявлена на уровне 32 000 Н·м/°.

Официальная розничная цена составляет 5 750 000 рублей. Однако в рамках государственной программы субсидирования автомобилей на альтернативных источниках энергии (NEV) покупатели могут оформить фиксированную скидку в размере 925 000 рублей, что снижает стоимость машины до 4 825 000 рублей.

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