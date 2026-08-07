Какие свежие машины ввозят в Россию чаще всего: в топе - не "китайцы"

Целиков: Объем импорта новых автомобилей в июле увеличился на 57%. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков обнародовал данные по ввозу новых легковых машин возрастом до трех лет: в июле этого года объем поставок достиг 44,4 тысячи единиц, что на 57% превышает показатель июля прошлого года, когда было ввезено 28,3 тысячи автомобилей.

В структуре импорта официальные дистрибьюторы обеспечили чуть менее 23 тысяч машин — прирост к аналогичному периоду предыдущего года составил 55%.

В брендовой структуре лидируют Mazda (15,1%) и Toyota (15%), замыкают пятерку Volkswagen (6,6%), Nissan (6,3%) и BMW (6,1%). В десятку также попали Audi, Mercedes-Benz, Kia, Changan и Honda.

Среди отдельных моделей уверенно удерживает первое место кроссовер Mazda CX-5 — в июле ввезено 3031 штука. Вторую позицию неожиданно занял Nissan Qashqai (1087 машин), который также производится в Китае, а третью — Toyota RAV4 (1057 единиц). Замкнули пятерку два других паркетника: Toyota Highlander (994) и Kia Seltos (563).

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