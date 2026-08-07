Китайский двойник RAV4 добрался до России: сколько стоит Toyota Wildlander

Китайский Рав 4 уже в России. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно сведениям, полученным «Автоновостями дня», на российский рынок начались поставки новой модели Toyota Wildlander.

Этот автомобиль представляет собой локализованную для КНР версию хорошо известного RAV4. В РФ ценник начинается с 3 миллионов 700 тысяч рублей.

Выпуск данной модели был налажен еще в 2020 году силами совместного предприятия GAC Toyota специально для китайских потребителей. Конструктивно это практически полный аналог RAV4, базирующийся на архитектуре TNGA-K, однако у него изменен внешний дизайн кузова и предложен собственный перечень комплектаций.

Заказать такой кроссовер за начальную сумму пока возможно лишь во Владивостоке. Там доступны две модификации: полноприводная с бензиновым двигателем и переднеприводная гибридная. В первом варианте под капотом установлен 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 171 лошадиная сила, тогда как во втором задействована гибридная установка, выдающая 196 сил и состоящая из бензинового ДВС объемом 2,0 литра и электродвигателя на 113 л. с.

Тем не менее, как отмечается, в основном дилерские предложения касаются все же классических бензиновых версий. Так, в столице минимальный порог покупки составляет 3,9 миллиона рублей, в Красноярске — 4,1 миллиона, а в Пензе, Тюмени и Ижевске — 4,15 миллиона. За эту же сумму, добавили журналисты, машины присутствуют в наличии у продавцов из Новосибирска и Московской области. В Самаре, Томске, Набережных Челнах, а также в Тюмени и Нижнем Новгороде ценник поднимается до 4,2 миллиона. В Санкт-Петербурге, Чите, Воронеже и Ростове-на-Дону стоимость нескольких экземпляров достигает 4 миллионов 250 тысяч рублей.

При этом источник уточняет, что приобрести автомобиль без длительного ожидания и с полным пакетом документов, необходимым для постановки на учет, можно и в других населенных пунктах. Среди них — Сургут, Тула, Ярославль, Пермь, Челябинск, Липецк, Оренбург, Саратов, Мурманск, Ставрополь, Вологда и Рязань. В случае обращения к официальным дилерским центрам Toyota стоимость наиболее дорогих вариантов доходит до отметки 4 990 000 рублей.

Что касается функционального наполнения этой китайской «копии» RAV4, то оно обычно включает в себя кожаную отделку кресел, обогрев и вентиляцию передних сидений, панорамную крышу с люком, раздельный климат-контроль, беспроводную зарядку для гаджетов, систему доступа без ключа и кнопку пуска мотора, многофункциональный руль, виртуальную приборную панель, головное устройство с интеграцией Apple CarPlay и Android Auto, камеры кругового обзора с датчиками парковки, адаптивный круиз-контроль, полностью диодную оптику и 20-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Ранее, как стало известно, данная модель попала в актуальный рейтинг надежности китайских автомобилей, составленный местным офисом американской аналитической организации J.D. Power. По итогам исследования, именно Wildlander продемонстрировал наименьшее количество неисправностей на каждую сотню машин в своем классе.

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