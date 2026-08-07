Гибридный Tank 400: что с оснащением и какая цена

Внедорожные характеристики модели остались без изменений Фото: Википедия.

На российском автомобильном рынке официально появилась гибридная модификация рамного внедорожника Tank 400, которая именуется «Техно Премиум». Дилерские центры марки уже принимают первых покупателей, а минимальный прайс на новинку установлен на отметке 6 миллионов 999 тысяч рублей, сообщает "Российская газета".

Производитель предусмотрел для этой версии четыре варианта окраски экстерьера: покупателям доступны оттенки «Зеленый Ольхон», «Черный Богдо», «Серебристый Сихоте» и «Серый Куштау». Что касается оформления салона, то здесь выбор ограничен двумя решениями — полностью черным или комбинированным чёрно-красным.

Силовая установка гибрида состоит из бензинового двухлитрового турбомотора, развивающего 231 лошадиную силу, и электродвигателя мощностью 68 л.с. В совокупности эта пара выдает пиковые 394 л.с.

При этом внедорожные характеристики модели остались без изменений: в основе конструкции лежит лестничная рама, реализован интеллектуальный полный привод, имеются понижающий ряд в трансмиссии, блокировки всех дифференциалов и обширный набор из двенадцати ездовых режимов. Кроме того, автомобиль может выступать в роли источника питания для наружных устройств, отдавая до 3,3 кВт энергии.

Управление основными функциями организовано двумя способами: через крупный 16,2-дюймовый тачскрин мультимедиа либо посредством физических клавиш, вынесенных на переднюю панель. Объем грузового отсека в стандартном положении составляет 566 литров, а при сложенном втором ряду кресел этот показатель возрастает до 1803 литров.

Цифровая начинка включает удаленное управление опциями через фирменное приложение GWM, встроенный голосовой помощник, технологию воздушных обновлений ПО («по воздуху») и интеграцию с экосистемой онлайн-сервисов «Яндекс Авто».

Отдельного внимания заслуживает отделка интерьера: сиденья обтянуты мягкой кожей наппа, а передние кресла получили широкий спектр регулировок, подогрев, вентиляцию и даже массажную функцию.

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