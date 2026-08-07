Тишина и три тонны груза: новый самосвал «Автотора» избавился от ДВС

«Автотор» представил электрический самосвал на тяговой батарее. Фото: vk.ru/avtotor_ru

Калининградский производитель «Автотор» анонсировал выход новой электрической модели — самосвала, построенного на базе шасси Ambertruck EV75, сообщает ТАСС.

Особенностью машины стал привод самосвального механизма, работающий исключительно от тяговой аккумуляторной батареи. В пресс-службе предприятия уточнили, что разработка предназначена для нужд городского хозяйства, строительства и различных вспомогательных служб.

В компании рассказали, что новинка пополнила линейку коммерческого электротранспорта Ambertruck и получила электрическую коробку отбора мощности (ePTO). По заявлению производителя, эта модификация сочетает низкий уровень вредных выбросов, топливную экономию и внушительную производительность, оставаясь при этом приспособленной к тяжёлым рабочим условиям.

Грузоподъемность автомобиля достигает 3 тонн. В пресс-службе пояснили, что, в отличие от традиционных самосвалов с двигателем внутреннего сгорания, подъем кузова здесь осуществляется за счет энергии тяговой батареи. Такой подход позволяет проводить погрузку и разгрузку без включения мотора, что заметно уменьшает шум, сокращает расходы на эксплуатацию и полностью исключает локальные вредные выбросы в месте работы.

Первым владельцем опытного образца стал кубанский заказчик — ООО «Кубань-Электромоторс». В настоящий момент машина проходит ходовые испытания в Геленджике, где ее задействовали в повседневной работе местных коммунальных служб.

Представители «Автотора» добавили, что по результатам первых выездов электросамосвал показал запас хода до 205 километров в реальных городских условиях при выполнении стандартных ежедневных заданий.

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