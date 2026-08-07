Агрессивный бампер и крыша под затемнение: каким стал обновленный кроссовер Geely Citiray

Geely Citiray прошел процедуру фейслифтинга / Фото пресс-служба минпрома Китая

Китайский кроссовер Geely Cityray готовится к обновленной версии: Министерство промышленности и информатизации КНР рассекретило технические и внешние характеристики модели, которая вскоре появится в продаже.

Автомобиль сохранил фирменную стилистику бренда, однако передняя часть стала заметно выразительнее — радиаторная решетка увеличилась в размерах, а бампер получил более напористый, спортивный облик.

Кормовая зона тоже не осталась без внимания: прежние фонари заменили на упрощенный по форме блок, а в нижней части бампера добавили хромированные вставки, стилизованные под выхлопные патрубки. В перечне опций появились затемнённая крыша и панорамный стеклянный верх. Покупателям предложат три варианта оформления колесных дисков.

Под капотом рестайлинговой версии расположится турбированный двигатель объемом 1,5 литра (модель BHE15-EFZ), развивающий 181 лошадиную силу. Информации о трансмиссии и приводе пока не обнародовано, однако, по всей видимости, конструкция останется прежней — семиступенчатый роботизированный агрегат и переднеприводная схема.

Действующая версия Geely Cityray уже доступна российским покупателям. На местном рынке модель представлена в четырех комплектациях, стоимость которых стартует от 2,6 миллиона рублей.

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