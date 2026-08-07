Tenet T4L прибавил в стоимости: все подробности

В России изменились цены на один из самых популярных отечественных кроссоверов / Фото tenet.ru

Компактный семейный кроссовер российского бренда Tenet, модель T4L, стал дороже в своей начальной версии. «Автоновости дня» установили, что базовая комплектация прибавила в цене 20 тысяч рублей, тогда как стоимость наиболее оснащенной модификации осталась на прежнем уровне.

Напомним, что данная модель появилась в дилерских центрах в конце мая. Ее сборка организована на мощностях калужского завода холдинга «АГР», ранее принадлежавшего Volkswagen. Новинка представляет собой замену снятой с производства модели T4 и выделяется более габаритным кузовом.

В сравнении с предшественником T4L стал длиннее на 186 мм и выше почти на 50 мм. Колесная база увеличилась на 40 мм, достигнув отметки 2650 мм. Эти изменения положительно сказались на просторности для пассажиров заднего ряда, а объем багажного отделения в стандартном состоянии вырос на 135 литров — теперь он составляет 475 литров, а со сложенными задними сиденьями расширяется до 1500 литров.

Техническая начинка у кроссовера единая для всех версий: под капотом установлен бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, выдающий 147 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя мокрыми сцеплениями. Привод — исключительно передний.

Ранее появлялась информация, что бренд Tenet планирует представить полноприводную версию T4L ближе к концу 2026 года. Согласно предварительным данным, кроссовер сохранит тот же мотор, но вместо шестиступенчатой трансмиссии получит семиступенчатый «робот».

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