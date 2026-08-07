Три «рамника» махом: какие внедорожники готовятся к калининградской прописке

Завод «Автотор» может начать выпуск трех рамных внедорожников от Great Wall. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

На калининградском предприятии «Автотор» завершилась сертификация трех крупных внедорожников из линейки Great Wall — Haval H9, Tank 400 и Tank 500, сообщают "Автоновости дня".

Все три модели получили Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что открывает им путь на сборочную линию, сообщил Telegram-канал «Автопоток», первым обративший внимание на эти документы.

Haval H9

Согласно полученным данным, Haval H9 будет доступен в двух вариантах силового агрегата, а не только в бензиновом, как предполагалось ранее. Помимо знакомого россиянам 2,0-литрового турбомотора на 218 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой, в ОТТС прописана дизельная модификация. Для локализованной версии выбрали 2,4-литровый турбодизель мощностью 184 л. с., который ранее был исключен из основной гаммы, но теперь получит вторую жизнь на калининградском конвейере в связке с девятидиапазонным «автоматом».

Tank 400 и Tank 500

Более премиальные модели Tank сертифицированы сразу в нескольких исполнениях. Tank 400 будет предлагаться исключительно как пятиместный, тогда как Tank 500 получит на выбор как стандартную пятиместную компоновку, так и более вместительный семиместный салон.

Что касается технической начинки Tank 400, то помимо уже привычной для российского рынка бензиновой версии (2,0-литровый турбомотор на 245 сил, девятиступенчатый «автомат» и полный привод), теперь появится гибридная модификация. В ней сочетаются 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 231 л. с. и электромотор на 68 сил. Совокупная пиковая отдача такой системы достигает 394 лошадиных сил при крутящем моменте 750 Нм.

Tank 500, в свою очередь, получил три варианта силовых установок. Первый — классический (неподключаемый) гибрид, где 2,0-литровый бензиновый мотор на 245 сил работает вместе с девятиступенчатым «автоматом», в который интегрирован 54-сильный электродвигатель, питающийся от литиевой батареи емкостью 17,5 кВт·ч. Суммарная продолжительная мощность этого тандема составляет 299 л. с., а пиковый крутящий момент равен 616 Нм.

Второй вариант — подзаряжаемый гибрид (PHEV), в котором 2,0-литровый 231-сильный бензиновый двигатель дополнен 163-сильным электромотором. Их общая продолжительная мощность также заявлена на уровне 299 л. с., однако в пике система выдает те же 394 л. с. и 750 Нм момента. С такой установкой Tank 500 разгоняется с места до 100 км/ч за 6,9 секунды при среднем расходе топлива 8,4 литра на сотню километров.

Наконец, третья модификация — чисто бензиновая: под капотом установлен 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 299 л. с. Вместе с ним работает девятиступенчатый «автомат» и полный привод с понижающей передачей. В зависимости от комплектации предусмотрена блокировка только заднего межколесного дифференциала либо сразу обоих (переднего и заднего).

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