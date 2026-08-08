Вид на китайский Хэйхэ со стороны Благовещенска Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

В сети давно гуляет мем, где сравнивают российский город Благовещенск с расположенным на противоположном берегу Амура китайским Хэйхэ. На нашей стороне – разруха, облезлые панельки и неизменившаяся картина с 1969 года. Напротив – светящееся небоскребы и красивая жизнь. Мы решили проверить сами, так ли хорош китайский Хэйхэ и одним днем смотались на ту сторону.

"Быль дорог" продолжает путешествие из Владивостока в Москву и сворачивает на день в Китай.

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Быль дорог 3: Самое страшное место по трассе после Хабаровска и зачем в Биробиджане названия улиц пишут на идише

Свет на той стороне Амура

Интриги не будет. Благовещенск – не хуже. И набережная с замечательным парком , и современные отели, и рестораны с дальневосточной и китайской кухней, и подсвеченные многоэтажки новых ЖК… Но китайцы все равно каждый вечер на своем берегу врубают иллюминацию, подсвечивают свою "Эйфелеву башню" и крутят на огромном экране колеса обозрения реклам российского супермаркета. Но в 23:00 рубильник на китайской стороне выключается и свет гаснет – экономика должна быть экономной.

Вид на китайский Хэйхэ со стороны Благовещенска Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Мы же решаем на один день съездить в Китай. Не то, чтобы там есть что делать, просто интересно, можно ли за 15 минут попасть в дальнее зарубежье и в тот же день вернуться обратно. Итог – можно. Но не за 15 минут – это только время на дорогу на теплоходике через Амур. Все формальности по прохождению границы займут намного больше времени.

Через Амур в Китай на теплоходе

Теперь по порядку. Из Благовещенска в Хэйхэ туристу можно попасть двумя путями – сухопутным на автобусе и речным на теплоходе. Мы выбираем второй вариант, так интереснее.

В интернете билеты купить не получается, надпись в два слова "мест нет" ставит план под угрозу срыва. Но мы не отчаиваемся и идем в Пассажирский порт Амурассо (это недалеко от набережной) к 8:00 – к открытию касс. И все срастается – 6 билетов туда и обратно у нас.

Все удовольствие стоит 6 тысяч рублей на каждого. Плюс еще 60 юаней (порядка 650 рублей) на человека надо отдать на китайской границе. Но все остальное, прежде всего постоять в одной очереди с китайцами, – бесценно.

Наверняка у этой скульптуры с видом на Благовещенск есть глубокий смысл Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Китайские граждане и своего коммунистического прошлого, вынесли две вещи. Первая – в солнечный день никогда нельзя упускать шанс задрать футболку повыше и выставить пузико под ультрафиолетовые лучи, даже если ты находишься в центре города. Вторая – в любой очереди надо стоять в первых рядах, даже если у тебя рейс в 12:00, а сейчас идет посадка на 9:00.

Поэтому процесс прохода на теплоходики Благовещенск – Хэйхэ иногда напоминает эвакуацию белогвардейцев из Владивостока: красные вот-вот войдут в город, а тут последний рейс в Японию, но китайские граждане с громадными сумками перекрывают все пути отхода и создают неконтролируемую толпу.

А ты невольно ищешь в толпе того самого белогвардейского есаула, который бросил коня.

Редкая утка по-пекински теперь долетит до середины Амура

И только одна надпись хоть как-то призывает к порядку. "Ввоз пекинской утки в Россию запрещен", - сурово распечатано на листочке А4. А ниже объясняется, что трафик утиного деликатеса в нашу страну безжалостно перекрыл ветеринарный контроль.

Кстати, этот запрет жителей Благовещенска очень возмутил. Для многих было традицией привезти из Хэйхэ несколько упаковок приготовленной там уткой по-пекински. Властям даже пришлось разъяснять, что на птицах нет соответствующих ветеринарных сертификатов, но это почему-то людей не особо утешило.

У России строгие требования к прибывающим из Китая туристам Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Что делать в Хэйхэ, кроме как купить утку по-пекински, – вопрос философский. Местные ездят за какими-то товарами, которые можно купить в Китае чуть дешевле, чем в России. Кроме того, из китайских аэропортов можно улететь куда-то на отдых за значительно меньшие деньги, чем из Благовещенска. А таким туристам как мы можно пройтись по местному Арбату – пешеходной торговой улице в центре города.

Удовольствие так себе, тем более если вы помните знаменитый московский Черкизон.

Центральная улица Хэйхэ Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Местная лапша

Но именно в таком месте понимаешь, что такое Китай. А лучше на минутку закрыть глаза. Неумолкающий гул-щебетание вокруг и острые запахи, словно ты зачем-то открыл и вдохнул полной грудью пакетик со специями из неизвестной лапши быстрого приготовления лучше всего вас погружают в атмосферу провинциального китайского города.

В Китае утверждают, что у них бесплатные туалеты должны встречаться через каждые 500 метров. В Хэйхэ это правило действительно работает Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Мы же решили просто пройтись по Хэйхэ и попробовать настоящую китайскую лапшу – ту, что едят местные работяги. Ну что сказать… Чувствовали ли вы себя когда-нибудь орангутангами в зоопарке? Если захотите испытать, заходите в обеденный перерыв большой компанией в самую обычную китайскую лапшичную, заказывайте что-то в огромных мисках, и ешьте под пристальными взглядами местных.

А после мы ходим по набережной и смотрим на Благовещенск с другого берега Амура. Вполне себе неплохое зрелище.

Проникновение наше по планете Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Советы, если вы решили все-таки заскочить с Хэйхэ из Благовещенска одним днем

Если вы будете проездом в Благовещенске и захотите по какой-то надобности в Китай: вот несколько советов.

1. Въезд в Китай сейчас безвизовый на 30 дней, нужен только действующий весь этот загранпаспорт. Но надо зачем-то заполнить въездную электронную карту на сайте и получить QR-код (Arrival Card). Не спрашивайте зачем – никто на границе Китая им не заинтересовался, но надо же как-то развлекаться в очереди на паспортный контроль, почему бы не заполнить в это время анкету.

Китайская лапша - оружие страшной силы Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

2. Если не смогли купить билет онлайн, не отчаивайтесь. Езжайте к кассам – вероятность взять квиток там велика.

3. Стоимость билетов на теплоход Благовещенск – Хэйхэ – Благовещенск 6 000 руб. На границе Китая с вас возьмут еще 60 юаней (с нас забрали рублями).

4. Берите с собой наличные юани, даже если у вас есть банковские карты с китайской платежной системой, ими в Китае среди продавцов никто пользоваться не умеет.

Запах на некоторых улицах китайского города непередаваем Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

5. Таможня на китайской стороне в порту закрывается в 15:00 (время на час отличается от Благовещенска). Так что рассчитывайте время, его кстати, много уходит в очередях на паспортном контроле.

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