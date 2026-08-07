Почему угонщики боятся Li и BYD: объясняет эксперт

Курчанов назвал китайские автомобили, которые сложнее всего угнать. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Основатель сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов в эфире радиостанции РБК рассказал, что, хотя абсолютно неуязвимых машин не бывает, некоторые модели могут создать похитителям серьезные препятствия. Среди китайских брендов, по его оценке, лучшую заводскую защиту демонстрируют Li (Lixiang) и BYD.

Главное преимущество этих автомобилей, как пояснил эксперт, заключается в устойчивости к самому распространенному на сегодня способу угона — прописыванию нового ключа. В случае с данными марками злоумышленнику пришлось бы получать доступ к аккаунту владельца и проходить двухфакторную аутентификацию, что завязано на облачных серверах производителя. Однако Курчанов подчеркнул, что даже у этих моделей есть потенциальные уязвимости, которыми теоретически могут воспользоваться преступники.

Что касается остальной китайской продукции, то наиболее слабо защищенными эксперт назвал массовые бюджетные модели. В частности, он упомянул автомобили Haval, Geely, Chery и аналогичные им. По его словам, на такие машины производители устанавливают минимум противоугонных систем, и в ходе тестов было выявлено как минимум пять-шесть критических брешей в каждой из них, позволяющих угонщикам быстро завладеть транспортным средством.

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