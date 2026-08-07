Лидар и 210 сил: представлен первый полностью электрический кроссовер VW

Первый полностью электрический кроссовер Volkswagen / Фото пресс-службы минпрома Китая

Китайское министерство промышленности и информатизации опубликовало первые официальные снимки совершенно новой модели Volkswagen — полностью электрического кроссовера ID.Era 5X.

Это первый серийный автомобиль бренда, построенный на архитектуре Compact Main Platform (CMP), которую разрабатывали совместно со специалистами компании Xpeng.

Из сертификационных данных следует, что габариты новинки составляют 4560 мм в длину, 1896 мм в ширину и 1630 мм в высоту, а колесная база достигает 2815 мм. Под капотом у модели установлен единственный электродвигатель мощностью 210 лошадиных сил, работающий в связке с литий-железо-фосфатным аккумулятором от производителя CATL.

В базовое оснащение войдут диски диаметром 17, 18 или 19 дюймов, панорамный стеклянный верх, багажные рейлинги и несколько вариантов исполнения бамперов. Покупателям предложат широкую палитру цветов, а также двухцветную окраску кузова по образцу Maybach. Кроме того, кроссовер оснастят лидаром и передовой системой полуавтономного вождения.

Стоимость машины и другие технические подробности производитель пока не раскрывает.

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