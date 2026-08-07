Рекордный дисконт: Soueast S06 очень сильно подешевел

В России сильно подешевел популярный кроссовер / Фото foton.ru

Кроссовер Soueast S06 формально сохранил рекомендованные розничные цены, однако фактическая стоимость приобретения для покупателей заметно снизилась, сообщает "За рулем".

Бренд, входящий в структуру Chery, кардинально пересмотрел условия продаж, увеличив размер скидки на 100 тысяч рублей сверх ранее действовавшей выгоды.

В итоге совокупный дисконт достиг рекордных за всё время присутствия модели на рынке 250 тысяч рублей. С учетом этой скидки базовый переднеприводный вариант «Престиж» теперь предлагается за 2 849 000 рублей. Полноприводная модификация с более мощным двигателем обойдется покупателю в 3 229 900 рублей.

Актуальная стоимость по версиям выглядит следующим образом: — «Престиж 2WD» — 2 849 000 рублей с учётом выгоды в 250 000 рублей; — «Престиж AWD» — 3 229 900 рублей с аналогичной скидкой.

Напомним, что среднеразмерный паркетник появился в российских дилерских центрах в апреле 2026 года. В начальной исполнении с передним приводом установлен 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 лошадиных сил, который агрегатируется с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Полноприводная версия, помимо улучшенной проходимости, получает более производительную силовую установку — 1,6-литровый бензиновый турбомотор на 186 сил с крутящим моментом 275 Нм. В паре с ним работает классический восьмиступенчатый гидромеханический «автомат», что для многих покупателей становится весомым преимуществом при выборе более дорогой комплектации.

Таким образом, обе модификации Soueast S06 стали доступнее на 100 тысяч рублей по сравнению с прежними условиями покупки. Ранее стоимость переднеприводной версии была выше, теперь же входной билет в семейство опустился до отметки 2,85 миллиона рублей. Полноприводный вариант «Престиж AWD» с двигателем 186 л. с. и автоматической коробкой передач также подешевел и с учётом всех выгод оценивается в 3,23 миллиона рублей.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.