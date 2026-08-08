Как цвет машины выдает желаемые ощущения: поясняет психолог

Ликунова: яркие машины выбирают люди, которые ничего не доказывают. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Кризисный психолог Варвара Ликунова в интервью Lenta.Ru, опубликованном 7 августа, разобрала психологические аспекты выбора цвета автомобиля.

По ее словам, при покупке машины люди руководствуются не только соображениями практичности, но и теми эмоциями, которые рождает у них тот или иной оттенок. Специалист отметила, что, хотя выбор часто ограничен ассортиментом производителя, при наличии альтернатив он почти никогда не бывает случайным.

Ликунова пояснила, что предпочтение белому цвету обычно отдают натуры, склонные к сдержанности и внутреннему равновесию. Черный, в свою очередь, символизирует надежность, мощь и чувство уверенности. Серый и серебристый привлекают рациональных людей, ценящих комфорт и психологическую стабильность. Синий цвет ассоциируется с доверием и чаще выбирается теми, кто ищет золотую середину между яркой индивидуальностью и спокойствием.

Яркие оттенки — красный, желтый, оранжевый — по мнению психолога, обычно связаны с энергичностью, жизнерадостностью и экспрессивностью. При этом она предостерегла от распространенного стереотипа, будто владельцы таких машин непременно стремятся привлечь к себе внимание любой ценой, что-то доказать, — это далеко не всегда так.

В заключение Ликунова призвала не судить о личности водителя исключительно по цвету его транспортного средства. Она подчеркнула, что, приобретая автомобиль, человек прежде всего выбирает те внутренние ощущения, которые хочет проживать день за днем.

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