В РФ появился в продаже новый бюджетный кроссовер MG: сколько стоит

В РФ появился в продаже новый бюджетный кроссовер MG / Фото mgmotor.com

Любителям недорогих, но хорошо оснащенных компактных кроссоверов стоит присмотреться к новому предложению — модели MG ZS. Согласно подсчетам «Автоновостей дня», в России эта машина обойдется минимум в 1,5 миллиона рублей.

MG ZS представляет собой городской паркетник B-класса с габаритами 4430 мм в длину, 1818 мм в ширину и 1635 мм в высоту, колесная база — 2610 мм. По своим размерам новинка сопоставима с такими моделями, как Geely Coolray (от 2,87 млн руб.), Cityray (от 2,91 млн руб.), Tenet T4L (от 2,28 млн руб.), Omoda C5 (от 2,35 млн руб.) и Haval Jolion в версиях с роботизированной коробкой (от 2,45 млн руб.).

Одно из московских предложений обещает доставку MG ZS под заказ за 1,5 млн рублей. В объявлении комплектация не раскрывается, но по фотографиям можно судить, что в эту цену входят салон с искусственной кожей, мультимедиа с 12-дюймовым сенсорным экраном, кожаное мультифункциональное рулевое колесо, цифровая приборная панель, система доступа без ключа с кнопкой пуска, электрорегулировки водительского кресла и легкосплавные диски.

В столице также доступен экземпляр другого цвета прямо со склада — его оценили в 1,8 млн рублей. Обе машины оснащены 1,0-литровым бензиновым турбомотором на 111 л. с. с тремя цилиндрами, работающим в связке с классической шестиступенчатой автоматической коробкой производства Aisin.

Кроме того, порядка десяти таких кроссоверов можно заказать в Омске. Местный дилер предлагает автомобили 2024–2026 модельных лет по цене от 2,5 до 3,16 млн рублей. Часть из них имеет упомянутый 111-сильный турбодвигатель и «автомат», другая часть оснащена 1,5-литровым атмосферным мотором VTi-Tech мощностью 106 л. с. с цепным приводом ГРМ, который агрегатируется с вариатором.

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