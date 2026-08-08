Смена стратегии: почему Honda доверила индийцам создание платформы

Индийская Tata получила заказ Honda. Alf Ribeiro / Shutterstock.com / Fotodom.

Японский автогигант Honda впервые решился передать полный цикл разработки автомобильной архитектуры стороннему индийскому подрядчику, сообщает Carcoops.

Соответствующий проект получила компания Tata Technologies, которая создаст универсальную платформу, пригодную для машин с традиционными ДВС, гибридными системами и полностью электрическими силовыми установками.

Речь идет не о доработке уже существующей базы, а о создании новой конструкции «с нуля». Для Honda это беспрецедентный шаг: до сих пор ключевые архитектуры разрабатывались ее собственными силами либо с привлечением привычных партнеров из прежнего пула поставщиков. Названия будущих моделей, сроки их производства и целевые рынки пока не раскрываются.

Официального подтверждения сделки от сторон не последовало. Представитель Honda заявил, что компания изучает различные варианты внешней кооперации ради повышения конкурентоспособности, но отказался комментировать конкретные рыночные предположения. Tata Technologies также воздержалась от комментариев.

Индийская компания, входящая в группу Tata, не является производителем автомобилей и не принадлежит Tata Motors — она специализируется на инжиниринговых и цифровых решениях для автопрома, авиакосмической и промышленной отраслей. Ее генеральный директор Уоррен Харрис еще в июле в разговоре с аналитиками упоминал о работе над проектом полного цикла создания машины для крупного японского производителя, не называя имени клиента.

Данный шаг совпал с перезагрузкой стратегии Honda. В мае компания анонсировала программу Triple Half, в рамках которой планируется сократить вдвое затраты на разработку, длительность циклов и объем работ по сравнению с показателями 2025 года. Достичь этого предполагается за счет активного применения цифровых инструментов, ИИ, унифицированных компонентов и ресурсов партнёров в Индии и Китае.

Финансовые итоги минувшего года (завершился 31 марта 2026 года) оказались для Honda неутешительными: чистый убыток, относящийся к владельцам, составил 423,9 млрд иен, операционный — 414,3 млрд иен. При этом выручка выросла на 0,5% до 21,8 трлн иен. В компании ухудшение связали с потерями в электрическом сегменте и расходами на пошлины.

Индия наряду с Японией и Северной Америкой входит для Honda в число приоритетных рынков. С 2028 года производитель планирует выводить там стратегические модели длиной до четырех метров и автомобили среднего класса, опираясь в том числе на местные внешние ресурсы. Однако пока неясно, будет ли платформа, разработанная Tata Technologies, предназначена исключительно для индийского рынка или станет глобальной основой.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.