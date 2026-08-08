5,3 метра, лидар и 900 км хода: флагман от BYD готовится к мировой премьере

BYD Ti9

Китайский бренд Fang Cheng Bao, который изначально позиционировался производителем рамных внедорожников и создавался как ответ BYD на линейку Tank от GWM, решил скорректировать курс. Чтобы нарастить объемы продаж, марка сделала упор на более доступные паркетники с несущим кузовом — и этот ход полностью оправдал себя.

Кроссовер Ti7 разошелся тиражом более 94 тысяч экземпляров только за первую половину 2026 года, став настоящим бестселлером. Теперь на подходе его старший собрат — полноразмерный флагман Ti9, который призван закрепить успех модели, сообщает "За рулем".

Новинка, длина которой превышает 5,3 метра при колесной базе 3,1 метра, проходит дорожные испытания в Поднебесной. Внешность автомобиля: короткие передние и задние свесы, крупные колесные диски, электроприводные подножки и модный полускрытый механизм открывания дверей. На крыше установлен лидарный датчик, а на корме разместился массивный спойлер.

Интерьер выдержан в минималистичном ключе: огромный центральный экран соседствует с цифровой приборной панелью, а селектор трансмиссии спрятан за четырехспицевым рулевым колесом.

Официальных технических характеристик пока не раскрыто, но инсайдеры предполагают, что Ti9 унаследует силовые агрегаты от младшей модели. В линейке появятся как подключаемые гибриды (PHEV) с 1,5-литровым турбомотором и двумя электродвигателями общей мощностью 483 л. с., так и полностью электрические версии (BEV) с отдачей почти 700 л. с. В документах китайского Минпромторга фигурирует запас хода до 900 км, что делает новинку универсальным решением и для городской езды, и для дальних поездок.

Сам бренд Fang Cheng Bao пока остается локальным, а для внешних рынков модели выпускаются под марками BYD и Denza. Ожидается, что после домашней премьеры этот гигант появится и на глобальной сцене — уже как BYD Ti9.

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