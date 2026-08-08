Суд разрешил магнитные рамки для номеров на автомобилях: подробности

Верховный суд разрешил рамки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд России поставил точку в длительных спорах вокруг использования магнитных рамок для крепления автомобильных государственных номеров. Соответствующее разъяснение было направлено в ответ на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова, сообщают "Известия".

В документе подчеркивается, что сама по себе конструкция крепления или способ установки номерного знака не являются основанием для привлечения водителя к ответственности. Наказание по части 2.1 статьи 12.2 КоАП, предусматривающее лишение прав на срок до полутора лет, наступает только в том случае, если устройство реально позволяет скрыть или видоизменить номер. В качестве примеров таких запрещенных приспособлений в суде назвали электромагниты и шторки, управляемые из салона.

Таким образом, наличие пустой магнитной рамки, которая не мешает идентификации знака, не является нарушением. В Верховном суде также отметили намерение дополнительно разъяснить судебную практику по этой категории дел, чтобы исключить необоснованное привлечение водителей к ответственности в регионах.

Споры вокруг законности использования нестандартных креплений для номеров ведутся уже несколько лет. Ранее некоторые региональные суды и прокуратуры расценивали наличие магнитных рамок как попытку скрыть номер, что приводило к судебным разбирательствам и лишению прав. При этом, согласно действующему ГОСТу, для крепления номеров предписано использовать болты или винты, однако это требование зачастую вступает в противоречие с реальной практикой.

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