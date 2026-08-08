Бюджетный кроссовер Kia Sonet продается в России: что он из себя представляет

В Россию приехал новый бюджетный кроссовер Kia Sonet. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

На отечественных онлайн-площадках по продаже автомобилей появились единичные предложения о поставке совершенно нового Kia Sonet, сообщают «Автоновости дня».

Данная модель позиционируется как кроссовер, уступающий в габаритах паркетнику Seltos. Продавцы, как правило, предлагают машины уже с растаможкой, доставкой и полным пакетом документов, необходимых для регистрации в ГИБДД.

Так, во Владивостоке готовы принять заказ на новую модель Kia Sonet в исполнении Luxury Smart Edition. Для российского покупателя его итоговая стоимость стартует от 2,33 млн рублей.

Оснащение указанной версии нельзя назвать топовым — это подтверждает, к примеру, наличие пластикового обода рулевого колеса и текстильной обивки кресел. Впрочем, производитель добавил в комплектацию 16-дюймовые легкосплавные диски, беспроводное зарядное устройство для телефона, многофункциональное рулевое колесо, датчики контроля давления в покрышках, светодиодную головную оптику, шесть подушек безопасности, разъемы USB Type-C, штатный кондиционер и мультимедийную систему, оснащенную сенсорным экраном.

В Астрахани продают еще один из редких экземпляров Kia Sonet, который уже имеется в наличии. Его стоимость достигает 2,65 млн рублей, но за эти деньги покупатель получает кожаную обивку кресел и кожаный мульти-руль вместо тканевых материалов. Вместе с тем в этой версии также отсутствуют климат-контроль, люк на крыше и полностью цифровая панель приборов.

Обе упомянутые машины оснащаются идентичным двигателем — полуторалитровым бензиновым атмосферным агрегатом (115 л.с.) с распределенным впрыском и цепным механизмом ГРМ, который работает в связке с бесступенчатым вариатором. Конструкция Kia Sonet предполагает исключительно передний привод.

Официально продаваемые в России китайские кроссоверы-конкуренты нередко обходятся еще дороже. К примеру, Geely Coolray после августовского повышения цен (без учета скидок) стоит минимум 2 914 990 рублей, а за Changan CS35 Max в версии средней комплектации просят от 2 739 900 рублей.

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