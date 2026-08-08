Светящиеся «иксы» и запас хода 845 км: каким стал новый BMW X5

Новый БМВ X5 / фото bmw.com

Автомобиль BMW X5 в кузове G65 получил внешние решения, вдохновленные стилистикой линейки Neue Klasse, сообщает "За рулем".

Уменьшенные решетки радиатора уже встречались ранее, тогда как светодиодные элементы в форме «икс» в головной оптике и утопленные дверные ручки, размещенные на линии подоконника, были применены впервые.

По сравнению с предшествующей версией новинка стала длиннее на 59 миллиметров, а колесная база увеличилась на 60 миллиметров. Дорожный просвет теперь составляет 226 миллиметров.

Салон практически целиком заимствован у ранее представленных моделей BMW i3 и iX3. Покупателям предложат на выбор двух- или четырехспицевые рулевые колеса. Дисплей для переднего пассажира доступен в качестве опции, как и декоративные панели из стекла или сланца. Задняя дверь теперь выполнена цельной.

Несмотря на то что поколение является новым, в его основе лежит платформа CLAR, которая применяется с 2015 года. После модернизации эта архитектура позволила оснастить BMW X5 сразу пятью типами силовых агрегатов: бензиновым, дизельным, гибридным, электрическим и водородным.

Производитель анонсировал бензиновую и дизельную модификации с трехлитровыми рядными «шестерками», развивающими 400 и 313 лошадиных сил соответственно. Обе версии дополнены 48-вольтовым стартер-генератором.

В линейку вошли два полноценных гибрида с тем же бензиновым двигателем, форсированным до 313 или 426 л.с. в паре со 197-сильным электромотором. На чистой электроэнергии такие паркетники способны преодолевать около 100 километров.

Электрический вариант BMW iX5 оборудован двухмоторной полноприводной системой мощностью 578 л.с., 800-вольтовой архитектурой и аккумуляторной батареей емкостью 141 кВт·ч. Запас хода по паспорту достигает 845 километров, а поддерживаемая мощность зарядки — до 460 кВт. Максимальная скорость электромобиля ограничена на отметке 210 км/ч, тогда как у версий с ДВС традиционный порог составляет 250 км/ч.

Детали о серийной водородной модификации держатся в секрете, однако в будущем ожидаются варианты с восьмицилиндровым мотором V8 — как стандартным, так и форсированным от подразделения M.

На немецком рынке начальная стоимость BMW X5 стартует от 96 тысяч евро.

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