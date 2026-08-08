Надежно и бюджетно: в России продают кроссоверы Toyota Raize

В РФ продают новые кроссоверы Toyota Raize . Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском автомобильном рынке появились предложения о покупке компактного паркетника Toyota Raize, сообщает "За рулем". Ценник для российского покупателя начинается с отметки 1,83 миллиона рублей.

Конкуренты в том же сегменте обходятся дороже. К примеру, снятая с конвейера модель Tenet T4 образца 2026 года оценивается минимум в 2 169 000 рублей, а ее удлиненная версия Tenet T4L требует еще более серьезных вложений. Схожий по классу Jeland J6 продается от 2 290 000 рублей, а белорусский Belgee X50+ уже перевалил за 2 319 990 рублей.

Самый бюджетный вариант Raize, который удалось найти на онлайн-площадках, предлагается в Рязани под заказ. Это модификация с 1,0-литровым турбированным двигателем мощностью 98 лошадиных сил в паре с вариатором. За 1 830 000 рублей покупатель получает машину с кожаной оплеткой руля, кондиционером, мультимедийным комплексом с сенсорным дисплеем, легкосплавными 17-дюймовыми колёсными дисками и двухцветным кузовом с черной крышей и зеркалами.

Почти идентичные экземпляры, но уже без контрастной окраски, готовы доставить в Чебоксары и Москву по цене до 1 880 000 рублей. В Омске ценовой порог поднимается до 2 180 000 рублей, а в Краснодаре запрашивают на 20 тысяч больше — там речь идет о версии с атмосферным мотором WA-VE объемом 1,2 литра, выдающим 87 л.с., который также агрегатируется с вариатором. Любопытно, что в Санкт-Петербурге аналогичная силовая установка оценивается уже в 2 415 000 рублей.

Наличие живых машин у дилеров пока крайне ограничено. В Улан-Удэ, например, выставлен на продажу уже поставленный на учет Toyota Raize с символическим пробегом в 200 километров за пределами РФ. Этот экземпляр в богатой комплектации включает камеры кругового обзора, парковочные датчики и многофункциональное рулевое колесо, а его стоимость для нового владельца составляет 2 050 000 рублей.

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