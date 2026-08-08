Длиннее и мощнее: что известно о новом Geely Monjaro

Опубликованы первые официальные фото нового Geely Monjaro Plus без камуфляжа / Фото минпрома Китая

Китайское Министерство промышленности и информатизации опубликовало официальные фотографии и предварительные технические данные преемника популярного кроссовера Geely Xingyue L, который на российском рынке известен под именем Monjaro.

Согласно обнародованной информации, новинка получила прибавку в габаритах: длина кузова достигла 4955 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1769 мм. Таким образом, автомобиль стал на 160 мм длиннее по сравнению с нынешней версией.

В экстерьере сохранилась фирменная стилистика бренда: спереди выделяется массивная решетка радиатора с вертикальными хромированными элементами, а корма обзавелась светодиодной полосой, объединяющей задние фонари в единую линию поперек всей крышки багажника — решение, напоминающее дизайн моделей Porsche. Кроме того, производитель предусмотрел опцию двухцветной окраски кузова, которая перекликается с цветовыми схемами, используемыми Mercedes-Maybach.

В моторной гамме заявлены две силовые установки. Чисто бензиновая модификация получит двухлитровый турбированный двигатель мощностью 290 лошадиных сил. Гибридная версия будет оснащена тем же мотором, но его производительность снижена до 218 л.с. Базовая комплектация будет включать колесные диски двух размерностей — 20 и 21 дюйм. Ожидается, что более развернутые сведения о характеристиках и дате выхода модели появятся ближе к официальной мировой премьере.

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