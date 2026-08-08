Миллион без капремонта: уникальный Land Cruiser 200 выставлен на торги

Toyota Land Cruiser 200 прошла 1 млн километров. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

В сегменте внедорожников, где выносливость и безотказность ценятся превыше всего, Toyota Land Cruiser 200-й серии давно обрел культовый статус.

Особенно яркое подтверждение этому — история автомобиля, принадлежавшего австралийскому фермеру и торговцу зерном Гэри Дрисколлу. Этот экземпляр сумел достичь отметки в 999 999 километров, причем его силовой агрегат и трансмиссия остались заводскими и ни разу не менялись.

Дрисколл приобрел свой внедорожник в апреле 2010 года и с тех пор практически ежедневно использовал его для рабочих поездок по проселочным трассам и автомагистралям. За 16 лет владения среднесуточный пробег автомобиля превышал 180 км. На данный момент одометр показывает 999 999 км — всего одного километра не хватает до семизначного числа, которое стало бы символическим рубежом.

Уникальность этого Land Cruiser заключается в том, что его дизельный мотор и коробка передач остаются оригиналами, что является большой редкостью для «двухсотых» с дизельными двигателями — подобные агрегаты обычно требуют серьезного вмешательства или замены после достижения больших пробегов.

Как сообщает портал CarScoops, владелец предоставил полную историю технического обслуживания автомобиля с момента первой покупки, причем все регламентные работы выполнялись исключительно в дилерских сервисных центрах.

Сейчас внедорожник выставлен на торги. По оценкам экспертов, итоговая стоимость лота может составить от 20 до 30 тысяч австралийских долларов, что в пересчете на российскую валюту соответствует примерно 1,2–1,7 миллиона рублей.

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