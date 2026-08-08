Аналоговый зверь: Hennessey показал суперкар в честь сверхзвукового SR-71

представлен один из самых дорогих суперкаров в мире /Фото hennessey performance.com

Американское тюнинг-ателье Hennessey официально представило свой третий по счету гиперкар, получивший имя Blackbird.

Новинка пополнила линейку производителя, где уже значатся Venom GT и разнообразные версии Venom F5. Как сообщают «Известия», название автомобиля отсылает к легендарному стратегическому разведчику Lockheed SR-71 Blackbird, а главная философия модели — возвращение к «аналоговым» водительским ощущениям.

Сердцем гиперкара стал безнаддувный 6,2-литровый двигатель V8, разработанный британской компанией Ilmor. Его мощность оценивается в диапазоне 800–850 лошадиных сил. Агрегат сочленен с шестиступенчатой механической трансмиссией, оснащенной открытой кулисой селектора. Привод исключительно задний. Заявленные динамические характеристики: разгон до 96 км/ч занимает около 2,5 секунды, а максимальная скорость достигает примерно 354 км/ч. Благодаря шасси и кузовным панелям из углеволокна снаряженная масса автомобиля составляет 1360 кг.

В салоне Hennessey Blackbird намеренно отказались от современной цифровой эстетики — здесь нет ни мультимедийных экранов, ни сенсорных панелей. Вместо этого водитель видит аналоговую приборную панель с глубокими «колодцами» и управляет функциями через физические переключатели, а ключ зажигания выполнен в классическом исполнении. Впрочем, для повседневной пригодности гиперкар получил адаптивную подвеску, комплекс активной безопасности, багажный отсек и даже подстаканники.

Тираж модели ограничен 71 экземпляром — в честь самолета-тезки. Стартовая цена начинается от 2,5 миллионов долларов США. По данным производителя, более двух третей от запланированного объема уже забронировано еще до официальной премьеры, которая состоится в августе. Первые поставки клиентам запланированы на 2029–2030 годы.

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