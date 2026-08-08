Краска не главное: как не прогореть на кузовном ремонте

Архипов объяснил, как сделать кузовной ремонт авто и не разориться. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom.

Практически каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с необходимостью кузовного ремонта. Поводом далеко не всегда служит дорожно-транспортное происшествие — это могут быть глубокие сколы до металла, очаги коррозии на кромках дверей, потертости бампера, вмятины на крыльях, вздутие лакокрасочного покрытия на арках или трещины на пластиковых деталях.

Для многих водителей такое вмешательство сопряжено с переживаниями: правильно ли подберут цвет, сохранятся ли заводские зазоры, не начнется ли ржавчина, и сколько времени машина проведет в сервисе. При перепродаже этот вопрос становится еще более острым, поскольку на вторичном рынке по-прежнему высоко ценятся автомобили без следов окраски, хотя сама по себе такая формулировка вовсе не гарантирует идеального технического состояния. Руководитель сервисного направления компании «Рольф» Никита Архипов в беседе с «Российской газетой» объяснил, как грамотно подойти к восстановлению кузова и при этом не потратить лишнего.

Эксперт обратил внимание, что если царапина не достигла слоя грунта или металла, то торопиться с устранением такого дефекта не стоит. В ряде случаев достаточно полировки, точечной подкраски или устранения вмятины без окрашивания. С точки зрения будущей продажи небольшой, но честно обозначенный недостаток часто предпочтительнее полного перекраса детали без видимых на то причин. Потенциальный покупатель с толщиномером скорее доверится заводскому слою покрытия с заметным сколом, чем свежему окрасу, который может вызывать подозрения.

Главную угрозу для кузова, по словам Архипова, представляет не сама вмятина, а обнаженный металл. Если повреждение пробило лак, краску и грунт до стали, неизбежно запускается коррозионный процесс. Наибольшему риску подвержены капот, кромки дверей, пороги, колёсные арки, крышка багажника и участки, постоянно подвергающиеся пескоструйной обработке.

Особого внимания требуют сварные швы, дренажные каналы, внутренние кромки и зоны под уплотнителями. Небольшое паутинное вздутие снаружи может свидетельствовать о том, что под краской уже началось расслоение металла. Если такую коррозию просто обработать сверху и закрасить, дефект вскоре вернется. Правильная технология предполагает удаление рыхлой ржавчины, подготовку поверхности, нанесение грунта, герметизацию шва, окраску и дополнительную антикоррозионную защиту скрытых полостей.

Пластиковый бампер можно не трогать при наличии царапин, если он надежно закреплен, не болтается, не задевает колесо и не мешает работе парктроников, радаров, камер или омывателей. Однако треснувшие крепления лучше сразу ремонтировать, иначе деталь со временем расшатается, появятся дополнительные зазоры, вибрации и новые разрушения.

Сам по себе факт окраски бампера, крыла или двери не должен вызывать паники. Гораздо существеннее выяснить, что именно восстанавливалось: внешний косметический изъян или несущие элементы кузова. Для безопасности и управляемости критически важны лонжероны, стойки, пороги, чашки амортизаторов, усилители бамперов, точки крепления подвески, места установки подрамника и элементы пола. Если эти зоны подвергались вытяжке, сварке или замене с нарушением технологии, автомобиль может ехать неравномерно, быстрее изнашивать шины, хуже проходить регулировку развала-схождения и обеспечивать меньшую защиту пассажирам при последующем столкновении.

При осмотре подержанного автомобиля должны насторожить неравномерные зазоры между деталями, разница в оттенках соседних панелей, следы откручивания болтов на капот и крыльях, свежий герметик в заводских швах, складки металла в проемах, неодинаковый шаг точечной сварки, грубый слой шпаклёвки или чрезмерно толстое лакокрасочное покрытие.

Архипов отметил, что толщиномер — полезный, но не всеведущий инструмент. Заводская толщина покрытия обычно варьируется в пределах 80–160 микрон, хотя эти цифры могут отличаться в зависимости от марки и конкретной детали. После окрашивания показатель чаще всего составляет 180–300 микрон, а при наличии шпаклёвки — 500 микрон и выше. Важно оценивать не отдельное значение, а общую картину по всему кузову.

Окрашенный бампер специалист назвал практически нормой для городской эксплуатации. Перекрашенное крыло или дверь тоже не являются критическим недостатком, если геометрия проема сохранила заводские параметры, резьба болтов не повреждена, внутренняя сторона детали не имеет складок, герметик соответствует оригинальному, а толщина покрытия находится в разумных пределах.

Замена навесной панели — не всегда негативный фактор. К примеру, дверь могли установить новую после парковочного удара, и это гораздо лучше, чем толстый слой шпаклевки на старой. Однако важно удостовериться, что при этом не пострадали проем, стойка и порог.

Наиболее рискованными зонами эксперт назвал крышу, задние крылья, пороги, стойки, лонжероны, чашки амортизаторов и пол багажника. Эти элементы напрямую связаны с жесткостью кузова, их ремонт сложнее, дороже и сильнее сказывается на безопасности.

Главный вывод, который сделал Архипов: кузовной ремонт не следует оценивать исключительно по факту окрашивания. Ключевое значение имеют причина вмешательства, глубина повреждения и вовлеченные элементы. Косметическая окраска и восстановление силовой структуры — это совершенно разные истории с точки зрения эксплуатации, безопасности и остаточной стоимости транспортного средства.

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