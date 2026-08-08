Почему свечи нужно менять чаще, чем советует завод: эксперты все объяснили

Почему свечи нужно менять чаще, чем советует завод. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

Регламент замены свечей зажигания, указанный в сервисной документации, зачастую не соответствует реалиям повседневной эксплуатации, сообщает Pravda.Ru.

Именно от состояния этих небольших, но критически важных компонентов зависят стабильность запуска мотора и уровень расхода топлива, поэтому пренебрежение их своевременной диагностикой может обернуться серьезными поломками дорогостоящих агрегатов.

Производители нередко декларируют интервал в 100 тысяч километров пробега. Однако подобные показатели достижимы лишь в идеальных лабораторных условиях при использовании эталонного горючего. В реальности же постоянные вибрации, перепады температур и наличие примесей в массовом топливе существенно ускоряют разрушение электродов. Именно поэтому специалисты рекомендуют проводить проверку каждые 15 тысяч километров — это разумный минимум, позволяющий уберечь двигатель от неожиданных сбоев.

Автослесарь Денис Хромов пояснил, что даже самые дорогие иридиевые свечи способны выйти из строя досрочно при регулярной заправке на сомнительных АЗС. Налет от присадок становится проводником тока, из-за чего искра уходит в сторону, и цилиндр перестает функционировать с полной отдачей.

Для моторов с внушительным пробегом требования ужесточаются еще больше. Естественное старение механизмов и микропопадания масла в камеру сгорания сокращают безопасный промежуток до 20 тысяч километров. Игнорирование этого рубежа чревато повышенной нагрузкой на катушки зажигания, стоимость которых многократно превышает цену комплекта свечей.

Первым тревожным сигналом служат пропуски воспламенения, которые водитель ощущает в виде легких рывков при ускорении. На холостом ходу мотор начинает работать неравномерно, а стрелка тахометра — слегка колебаться. Отсрочка визита в сервис может привести к тому, что несгоревшая порция бензина попадет в каталитический нейтрализатор, и тогда оплавление этого дорогого элемента обернётся устойчивой потерей мощности.

Инженер-автомеханик и эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев подчеркнул, что визуальный осмотр способен дать больше информации, чем любой диагностический сканер. Черный нагар или оплавленный боковой электрод — это явное указание на необходимость замены. Если зазор между электродами увеличился, искра становится слабее, и двигатель начинает буквально задыхаться при возрастании нагрузки.

Эксперты также предупреждают о перенасыщении рынка контрафактной продукцией, которая маскируется под известные бренды. Подлинная деталь всегда отличается четкими обозначениями и ровными электродами без заусенцев. Да, оригинал обходится дороже, однако он гарантирует уверенный запуск даже в сильные морозы и, что важнее, спокойствие за надежность автомобиля.

Специалисты дали несколько практических рекомендаций. Самостоятельная замена свечей возможна при наличии специального ключа и минимальных навыков — главное, не перетянуть резьбу и не допустить попадания грязи в цилиндры. Косвенными признаками необходимости замены, не требующими выкручивания свечей, служат повышенный расход топлива, трудный запуск холодного мотора и заметная вибрация кузова на светофорах. Свечи с несколькими боковыми электродами действительно служат дольше благодаря более равномерному износу, однако на силу искры их количество практически не влияет. Если же пропустить срок замены, возрастет нагрузка на катушки зажигания, что может спровоцировать их поломку и внезапную остановку двигателя прямо в пути.

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