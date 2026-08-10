Киевский режим продолжает бить вглубь территории РФ. В понедельник мирные объекты атаковали сотни ударных дронов. К сожалению, не обошлось без жертв и разрушений. Рассказываем последние новости об атаках БПЛА на регионы России на 11 августа 2026 года.
Утром 10 числа Министерство обороны РФ сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 456 украинских беспилотников над территориями 17-ти регионов страны.
Вечером появилась еще одна сводка - с 8:00 до 20:00 средства противовоздушной обороны нейтрализовали еще 215 БПЛА ВСУ над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Все эти данные свидетельствуют о том, что противник располагает достаточным количеством боевых устройств и использует их буквально в круглосуточном режиме. А то что цели выбирает совсем не военные - так разве это когда-то волновало главарей Киева и его союзников?
Пожалуй, самая чувствительная атака накануне была совершена в Нижнекамске в Татарстане. Боевики атаковали город рано утром 10 августа, обстреливали гражданские и промышленные объекты. Итог страшный: 13 погибших, среди которых ребенок, 75 человек обратились за помощью, 25 госпитализировали, двое - в тяжелом состоянии.
Девять человек, обычные работяги из Узбекистана и Таджикистана, завтракали в хостеле в момент, когда их жизни оборвал прилет дрона. Известно, что среди пострадавших 20 человек - также иностранцы.
Пятилетняя девочка тихо спала на балконе в своей квартире, когда рядом с домом взорвался украинский БПЛА. К моменту приезда медиков она была уже мертва.
Глава Татарстана Раис Минниханов приехал в город, навестил раненых и тех, кто вынужденно переехал в пункт временного размещения. Он поговорил с жителями и дал поручение местным властям в короткие сроки застеклить окна, чтобы люди могли вернуться к себе как можно скорее.
Минниханов также направил соболезнования лидерам Узбекистана и Таджикистана, указав, что республика «разделяет боль невосполнимой утраты».
Следователи квалифицировали случившееся в Нижнекамска как теракт. Там назвали действия киевского режима «циничным преступлением, не имеющим оправдания».
Во всем Татарстане 10 августа объявили днем траура.
В Сибири тоже накануне было неспокойно. Беспилотники из Украины залетели в Тюменскую область. В итоге произошел пожар на заводе.
«В результате падения нескольких БПЛА на территории одного из промышленных предприятий региона произошло возгорание. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб», - прокомментировал губернатор Александр Моор.
В состояние повышенной готовности в связи с угрозой подлета БПЛА привели и экстренные службы Омской области. Вводили ограничения в аэропорту. Впрочем, о последствиях на земле не сообщалось. Отбой тревоги объявили в 16:36, она действовала около 4 часов.
Тревожно и на курортах. В Геленджике, где на прошлой неделе варварски ударили по пляжу, люди жаловались на громкие звуки. Мэр Алексей Богодистов объяснил, что связаны они с работой средств ПВО.
А в 13:02 чиновник выступил с новым обращением:
«Уважаемые жители и гости курорта! В связи с опасностью атаки БПЛА, работой ПВО, все пляжи в Геленджике, сельских округах закрываем. Сохраняйте спокойствие и помните, безопасность людей превыше всего».
Позже к БПЛА добавилась опасность атаки БЭК - безэкипажных катеров. В связи с этим закрыли выход в море всех плавсредств и снова рекомендовали уйти с набережных. Отбой угрозы по обеим категориям был объявлен в 17:18.
«Идет отражение атаки БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности!», - а так в 15:50 проинформировал земляков и гостей города мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Спустя час он сообщил об отмене тревоги.
Крымский полуостров регулярно числится в списке мишеней украинских боевиков. Ночью 10 августа из-за упавших обломков от сбитых БПЛА в районе пляжа «Инжир» в Севастополе загорелся лес. Спасатели и работники лесхоза эвакуировали 133 человека с кемпинга, часть вывели наверх, другую вывезли на катерах с прибрежной территории.
«Во время атаки, которая была утром, на место упали еще два вражеских беспилотника. Пожар возобновился, площадь достигла 15 гектаров, на месте сосредоточены силы и средства по повышенному, 3 рангу», - рассказал губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, на месте ликвидируют пламя все необходимые службы, волонтеры, лесники, профессиональные пожарные и даже депутаты. Всего более 100 человек. Обходятся преимущественно ручными средствами: огнетушителями, шанцевым инструментом. Местность сложная - скалы, крутые склоны, нет подъездных дорог - поэтому технике просто не подобраться. Да еще и ветер осложнил задачу. Выручали парни на мотоциклах - оперативно подвозили воду к труднодоступным участкам.
Главы российских регионов выразили соболезнования жителям Татарстана в связи с трагедией в Нижнекамске. Слова поддержки звучали из Самарской, Воронежской, Омской областей, Кузбасса и других регионов РФ. Подлые действия Киева решительно осудили, а пострадавшим и близким жертв желали сил и мужества.
Не обошла ситуацию стороной официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила также и о об обстреле жилого сектора Белгорода в ночь с 8 на 9 августа, где погибли шесть мирных жителей, пострадали 27 человек, повреждены десятки машин и многоквартирных домов, социальные объекты, административные и коммерческие здания:
«Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах. Все причастные к ним будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание либо получат военное возмездие».
Захарова назвала удары врага «бессмысленными с военной точки зрения». Они осуществляются сознательно в террористических целях:
«Решительно осуждаем очередные гнусные атаки украбандеровцев. Призываем здравомыслящих представителей мирового сообщества, профильные международные структуры и независимые СМИ дать жесткую оценку террористическим преступлениям Киева».
Дипломат заявила, что молчание в этой ситуацией будет расцениваться как соучастие и поощрение новых атака на мирных жителей России.
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