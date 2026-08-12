Дизель и классический «автомат»: в РФ доступен к покупке новый корейский пикап

В России начались продажи корейского пикапа. Фото kgm.ru

На одном из крупных агрегаторов сразу несколько компаний из различных регионов страны предлагают к приобретению корейские пикапы KGM Musso (ранее известные под маркой SsangYong), сообщает «Российская газета». Автомобили доступны как со склада, так и под заказ.

Все представленные машины оснащены дизельным двигателем объемом 2,2 литра в двух вариантах форсировки — на 202 и 217 лошадиных сил. В паре с мотором работает японский «автомат» Aisin — 6-ступенчатый для базовой версии и 8-диапазонный для более мощной. Привод — полный, с муфтой подключения передней оси производства BorgWarner.

Стартовая цена на пикап составляет 3 750 000 рублей. Самый доступный вариант предлагает частная компания из Владивостока, которая готова привезти автомобиль под заказ из ближайших партий 2026 года выпуска. В базовое оснащение белого цвета входят кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида и расширенный набор опций. В Находке аналогичные машины в схожей комплектации стоят уже 4 100 000 рублей.

Наиболее дорогой экземпляр, имеющийся в наличии, предлагает крупный дилерский холдинг из Рязани. Автомобиль в максимальной комплектации Grand Style оценен в 5 160 000 рублей. За эту сумму покупатель получает 20-дюймовые колесные диски, систему кругового обзора с четырьмя камерами, подогрев и вентиляцию сидений, а также полный набор дополнительного оборудования.

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