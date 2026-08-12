Мастодонты против новичков: таксисты выбрали между корейскими и китайскими авто

Таксопарки назвали Kia Rio и Haval Jolion самыми надежными авто для работы. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Представители российских таксопарков поделились опытом эксплуатации автомобилей в интенсивном режиме — их мнения о самых выносливых моделях разделились, пишет "За рулем". Часть перевозчиков отдает предпочтение проверенным временем моделям, другая активно присматривается к новым китайским брендам.

Безусловными лидерами среди бюджетных седанов остаются Kia Rio и Hyundai Solaris. Как пояснил эксперт Андрей Капитан, эти машины ценят за надежные двигатели и неприхотливую ходовую часть. В некоторых парках есть экземпляры, чей пробег приближается к полумиллиону километров, а отдельные автомобили уже преодолели отметку в миллион. Ремонт обходится недорого благодаря доступности запчастей и простоте гидромеханической трансмиссии. Вслед за ними в рейтинге надежности следуют Volkswagen Polo, Skoda Rapid, а также более крупные Kia K5 и Hyundai Sonata.

Тем не менее многие парки постепенно переходят на китайские марки. Среди них наибольшим доверием пользуются кроссовер Haval Jolion и модели Belgee X50 и X70. По словам руководителя Avenue Group Омара Багамаева, при регулярном и своевременном обслуживании эти автомобили способны отработать около четырех лет без серьезных поломок.

Однако экономическая сторона вопроса вносит свои коррективы. Корейские модели требуют технического обслуживания каждые 13–15 тысяч километров, тогда как китайские автомобили нужно проверять уже через 9–10 тысяч. Кроме того, классические седаны легче адаптировать под газобаллонное оборудование. Разница в стоимости запчастей также существенна: например, заводской бампер на Hyundai обойдется около 1,5 тысячи рублей, тогда как аналогичная деталь для китайского авто стоит уже 10–15 тысяч.

С другой стороны, у китайских моделей есть преимущество — большой ресурс до капитального ремонта. По некоторым данным, Haval Jolion 2022–2023 годов выпуска без серьезных вмешательств проезжают более 300 тысяч километров.

Таким образом, выбор таксистов сегодня представляет собой компромисс между доступностью обслуживания и современными технологиями. Корейские «ветераны» остаются привлекательными за счет дешевизны запчастей и ремонта, тогда как китайские новинки берут технологичностью и запасом прочности на начальном этапе эксплуатации.

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