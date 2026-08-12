Архитектурная драма: фанаты в шоке от интерьера нового Jaguar

Jaguar в восторге, а фанаты раскритиковали интерьер новинки / Фото пресс-служба Jaguar

Компания Jaguar обнародовала детали интерьера своей будущей серийной модели Type 01, который стал воплощением новой дизайнерской философии бренда.

Первый публичный показ автомобиля, по данным пресс-службы Jaguar, состоится 16 августа в рамках мероприятия Pebble Beach Concours d'Elegance, проходящего в ходе Monterey Car Week. Мировая премьера новинки намечена на 6 октября в Нью-Йорке.

Главной особенностью салона стала вытянутая центральная консоль, визуально разбивающая внутреннее пространство на четыре отдельные области. Посадочное место водителя расположено ниже обычного, что, по замыслу разработчиков, обеспечивает лучший контроль над машиной.

Производитель именует оформление интерьера «архитектурной драмой». Однако среди поклонников марки подобный подход вызывает скорее разочарование, особенно учитывая, что многие еще не оправились от шока после знакомства с экстерьером новинки.

Приборная панель выдержана в ультраминималистичном ключе и визуально объединена с линией капота. Мультимедийные системы активируются только по запросу и интегрированы непосредственно в архитектуру панели. Вместо привычного салонного зеркала заднего вида установлен цифровой дисплей ClearSight, размещенный на уровне боковых зеркал у основания ветрового стекла.

В отделке салона использованы латунные элементы, фактурный текстиль и материалы, имитирующие текстуру травертина. На продольных вставках дверей и центральной консоли размещены фирменные эмблемы с изображением ягуара. По предварительным данным, новинка получит трехмоторную силовую установку мощностью 1000 лошадиных сил и полный привод.

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