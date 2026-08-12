Уйти в премиум не вышло: Ford официально возвращается к бюджетному сегменту

Ford вопреки заявлениям выпустит новый бюджетный кроссовер. just dance / Shutterstock.com / Fotodom.

Американский автопроизводитель Ford оказался вынужден скорректировать свои стратегические ориентиры после того, как продажи в Китае продолжили падать, а в США возникли проблемы с отзывными кампаниями. Прежние обещания перехода в премиальный сегмент теперь уступают место более прагматичным решениям.

Инсайдеры сообщают, что на закрытой встрече с дилерами в Лас-Вегасе компания официально представила новый бюджетный кроссовер, который должен заменить снятую с производства модель Escape. Презентация прошла без широкой огласки, однако участники мероприятия смогли ознакомиться с ранними макетами и видеоматериалами с прототипом.

Выход новинки на североамериканский рынок запланирован на 2029 год. Стартовая цена установлена на отметке 25 000 долларов (около 2 миллионов рублей), что сделает этот автомобиль самым доступным в актуальной линейке Ford для США и Канады. Кроссовер получит два варианта силовой установки — бензиновую и гибридную.

Место производства пока держится в секрете, однако портал CarScoops предполагает, что сборка будет организована на заводе в мексиканском Эрмосильо, где уже выпускаются модели Bronco Sport и Maverick.

По описаниям очевидцев, внешность кроссовера отличается широким квадратным кузовом, отдаленно напоминающим Bronco Sport и Escape первого поколения. В Ford, однако, подчеркивают, что финальный дизайн пока не утвержден, а продемонстрированный прототип предназначен лишь для демонстрации габаритов и общей концепции будущей модели.

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