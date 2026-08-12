Внушительные размеры и богатая отделка: Tenet T9 выходит на рынок РФ осенью

Российский автомобильный бренд Tenet обнародовал технические характеристики своего нового флагманского кроссовера T9, сообщает "Российская газета". Старт продаж модели намечен на осень 2026 года.
Полноразмерный кроссовер будет доступен в трех комплектациях. Под капотом — двухлитровый турбированный двигатель мощностью 245 лошадиных сил, агрегатированный с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и полноприводной системой.
Производство модели организовано на мощностях калужского завода холдинга «АГР». Автомобиль базируется на современной модульной платформе и отличается следующими размерами: длина — 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм. Колесная база составляет 2800 мм, дорожный просвет — 200 мм, а большие углы въезда и съезда обеспечивают хорошую геометрическую проходимость. Багажное отделение при сложенных сиденьях двух задних рядов достигает объема 2150 литров.
Кроссовер предлагает семь режимов движения, разгон до 100 км/ч занимает, по заявлению производителя, 8 секунд.
В отделке интерьера использованы натуральная кожа, вставки под древесный шпон и мягкая микрозамша, которой обшиты дверные карты и передняя панель. Водительское кресло имеет электрическую регулировку по 12 направлениям, включая наклон подушки и поясничный упор, а также оснащено памятью настроек, массажем и вентиляцией. Предусмотрены подогрев всех сидений, руля, всей площади лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также дистанционный запуск двигателя для предварительного прогрева.
Техническое оснащение включает цифровую приборную панель с экраном 10,3 дюйма и 15,6-дюймовый мультимедийный дисплей высокого разрешения. Панорамная крыша площадью более 1,5 квадратных метра дополнена сдвижным люком. Акустическая система будет предлагаться с 14 динамиками, сабвуфером и двумя динамиками в подголовнике водителя.
За безопасность отвечают десять подушек безопасности, 14 электронных ассистентов, передние и задние парктроники, а также система кругового обзора на 540 градусов.
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