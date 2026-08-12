Китайские и российские марки почти сравнялись на рынке новых авто: какие марки самые популярные

Доли китайских и российских автобрендов сравнялись на рынке РФ. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

По итогам семи месяцев 2026 года рыночные доли китайских и отечественных автомобильных брендов на российском рынке практически уравнялись — 40,9% и 40,6% соответственно. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале 12 августа.

Всего за январь—июль в стране было реализовано 730,7 тысячи новых легковых автомобилей. Этот показатель на 12,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

При этом продажи автомобилей исключительно китайских марок сократились на 17%, до 298,8 тысячи единиц, тогда как реализация автомобилей российских производителей (включая новые бренды) выросла на 35%, достигнув 296,7 тысячи штук.

В топ-5 китайских брендов по объему продаж вошли Haval (99,7 тыс. шт., доля 13,6%), Geely (45,3 тыс., 6,2%), Changan (28,6 тыс., 3,9%), Jetour (20,3 тыс., 2,8%) и Jaecoo (14,8 тыс., 2%).

Среди российских марок лидирует Lada с показателем 182,4 тысячи проданных автомобилей и долей 24,8%. Далее следуют Tenet (76,5 тыс., 10,5%), Solaris (12,8 тыс., 1,7%), Evolute (7,5 тыс., 1%) и «Москвич» (6,9 тыс., 0,9%).

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