Китайские машины в России теряют покупателей: насколько велико падение продаж

По данным аналитиков, за месяц было реализовано 48 тысяч авто китайского происхождения — это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты «Газпромбанк автолизинга» зафиксировали заметное снижение спроса на новые автомобили китайского происхождения в июле 2026 года.

По данным аналитиков, с которыми удалось ознакомиться ТАСС, за месяц было реализовано 48 тысяч таких машин — это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем, если сравнивать с июнем текущего года, продажи выросли примерно на 6%, что эквивалентно почти 3 тысячам автомобилей. Однако рыночная доля китайских марок сократилась до 40%, потеряв 15 процентных пунктов в годовом исчислении.

Лидерство среди китайских брендов сохраняет Haval с отрывом от ближайших конкурентов — 15,6 тысячи проданных автомобилей. Вторую строчку занимает Geely (8,3 тыс.), третью — Changan (5,7 тыс.). Замыкают пятерку Jetour (4,4 тыс.) и GAC (1,9 тыс.). В десятку также вошли Omoda (1,7 тыс.), Jaecoo (1,5 тыс.), Tank (1,4 тыс.), Exeed (1,3 тыс.) и Voyah, которому удалось реализовать 978 машин.

На фоне этих тенденций российский бренд Tenet готовит расширение модельной линейки: кроссовер T8, ранее доступный исключительно в семиместной трехрядной версии, получит модификацию с пятиместным салоном и передним приводом. Производство планируется организовать по полному циклу на калужском заводе «АГР». Кроме того, заметную активность продемонстрировала Mazda — японский бренд обновил рекорд по объему реализации в России.

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