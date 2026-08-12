Интереснее китайцев по цене: в РФ продают Honda Vezel

В России появился новый японский кроссовер. Alf Ribeiro / Shutterstock.com / Fotodom.

В РФ продают новые компактные кроссоверы Honda Vezel, сообщают «Автоновости дня». На российском рынке с учетом логистических расходов и растаможивания цена стартует от 1,6 миллиона рублей.

Ориентироваться на эту сумму можно при заказе автомобиля во Владивостоке или Хабаровске. В базовое оснащение за такие деньги обычно входят кожаный мультируль, мультимедиа с сенсорным экраном, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, литые диски, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя.

Только во Владивостоке насчитывается более десятка предложений по поставке новых праворульных Honda Vezel под заказ, цены на которые доходят до 2 150 000 рублей.

Подорожавший в августе калужский кроссовер Tenet T4 даже в начальной комплектации стоит от 2 279 000 рублей. За Jeland J6, недавно получивший полноприводную версию, дилеры запрашивают от 2 290 000 рублей, а Haval Jolion с роботом обойдется минимум в 2 449 000 рублей.

Леворульные версии, как правило, дороже. В Красноярске такой автомобиль готовы привезти под заказ за 2 000 000 рублей или продать из наличия за 2 250 000 рублей, а в Кемерово даже на заказ цена не опускается ниже 2 200 000 рублей.

Праворульный Honda Vezel из наличия продается в Южно-Сахалинске за 2,5 миллиона рублей, в Уссурийске — за 2,65 миллиона, в Чите — за 2,688 миллиона, в Благовещенске — за 2,725 миллиона. Леворульные кроссоверы из Китая также доступны: в Иркутске — за 2,6 миллиона, в Тюмени — за 2,729 миллиона, в Новосибирске — за 2,79 миллиона рублей.

Техническая часть у всех Honda Vezel идентична вне зависимости от рынка сбыта: под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель. Мощность японской версии — 118 л. с. и 142 Нм крутящего момента, китайской — 124 л. с. и 145 Нм. Коробка передач — вариатор, привод доступен как передний, так и полный в зависимости от комплектации.

Ранее модель Honda Vezel попала в рейтинг самых надежных автомобилей Китая, составленный местным офисом американского агентства J.D. Power: по числу неисправностей на сотню машин в своём сегменте она показала лучший результат.

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