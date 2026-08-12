Батареи в Toyota и Lexus ломаются чаще обычного: чем это опасно

Аккумуляторы Toyota и Lexus ломаются чаще обычного. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Британское потребительское издание Which? опубликовало результаты масштабного опроса, в ходе которого выяснилось, что у гибридных автомобилей марок Toyota и Lexus необычно часто выходят из строя 12-вольтовые аккумуляторы.

В ряде случаев разряд батареи приводил к блокировке электронных замков, из-за чего водители не могли покинуть салон штатным способом.

Исследование проводилось с апреля по июнь 2025 года. В нем приняли участие 63 334 владельца гибридов, предоставившие данные о 72 470 транспортных средствах. Согласно полученным данным, с проблемами батарей столкнулись 29,2% водителей Lexus LBX и 19,1% владельцев Toyota Yaris Cross, тогда как средний показатель отказов по всем классическим гибридам составил лишь 5,6%.

После публикации отчета в редакцию поступило более 270 обращений от автовладельцев. Чаще всего жалобы касались моделей Lexus RX, NX, LBX, а также Toyota C-HR, Corolla и Yaris.

Разряженная 12-вольтовая батарея способна нарушить работу системы бесключевого доступа и других электронных функций. На некоторых моделях Lexus для открывания дверей достаточно нажать на дверную ручку, но при отсутствии электропитания этот механизм не функционирует. Производитель предусмотрел аварийный ручной привод, однако далеко не все водители знают, как им пользоваться.

Один из владельцев Lexus NX 2022 года оказался в ситуации, когда севшая батарея заперла его снаружи — ему пришлось разбить стекло, чтобы попасть внутрь. В другом случае женщина забыла аварийный ключ в салоне Lexus LBX, и внутри машины оказались заперты ее внуки.

Toyota уже выпустила в Великобритании официальные рекомендации, в которых предупреждает, что разряженная 12-вольтовая батарея может вызвать сбои в системе Smart Entry и работе электронных замков. В большинстве электронных ключей предусмотрен скрытый механический стержень для аварийного открывания, а у замков имеется ручной дублер, способ использования которого зависит от конкретной модели.

Компания намерена проинформировать дилеров, провести для них обучение по диагностике аккумуляторов, а также предложить владельцам бесплатную проверку. Каждый случай замены батареи или компенсации расходов будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Специалисты издания не называют единственной причины массовых отказов, указывая на возможные проблемы как с качеством самих батарей, так и с программным обеспечением.

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