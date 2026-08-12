Ценовая война китайцам проиграна: Toyota сознательно поднимает цены

Toyota признала, что неспособна конкурировать по цене с китайскими марками. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

Компания Toyota официально подтвердила смену позиционирования своего бестселлера RAV4, который больше не будет ориентироваться на бюджетный сегмент, сообщает "За рулем".

В ходе презентации нового поколения модели старший PR-менеджер южноафриканского представительства марки Риан Эстерхейзен заявил, что японский автопроизводитель сознательно уводит кроссовер в более дорогую ценовую нишу, отказавшись от прямой ценовой борьбы с китайскими конкурентами.

По словам представителя бренда, Toyota не может соперничать с BYD, Chery, Geely, Great Wall, Jetour, Omoda и Jaecoo по стоимости в начальном сегменте. Ранее в компании подчеркивали, что низкая цена не является угрозой для репутации, выстроенной на качестве и многолетнем опыте. Однако реальность оказалась иной: китайские марки не только предложили более выгодные ценники, но и сумели переубедить аудиторию, привлекая как покупателей бюджетного уровня, так и тех, кто рассматривал приобретение подержанных автомобилей.

Новый RAV4 теперь нацелен на конкуренцию с более дорогими кроссоверами. Тем временем экспансия китайских автоконцернов продолжает нарастать по всему миру: они активно наращивают продажи в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, Австралии и Европе. Мексика стала одним из ключевых центров роста, а Канада, в отличие от США, допускает ввоз таких автомобилей по значительно более либеральным правилам.

По сути, ценовая война была проиграна еще до ее начала. Решение Toyota перевести RAV4 в более престижный сегмент — это не маркетинговый каприз, а прагматичный расчет: сражаться с китайцами на их поле, где те уже доминируют, не имея возможности конкурировать по цене, стало бессмысленным.

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